Serena Bortone, fine del rebus: addio Rai1, ecco dove approderà

Mancano pochissimi giorni alla chiusura della terza edizione di Oggi è un Altro Giorno. Il celebre rotocalco di Rai 1 vedrà infatti la sua conclusione nella puntata di venerdì 30 giugno. Con la chiusura della trasmissione arriverà anche l’addio della conduttrice Serena Bortone a Rai 1 e alla fascia del dopo pranzo della televisione di Stato. Le ragioni dietro alla decisione di “far fuori” la conduttrice dalla Rai sono state già ampiamente discusse e sembrano essere legate alle ideologie politiche della stessa conduttrice che, negli anni, è sempre stata considerata essere più vicina al centrosinistra. È però lecito chiedersi che fine farà a partire dalla prossima stagione televisiva. A tal proposito nelle ultime ore si stanno rincorrendo alcune interessanti voci, che sembrano più delle conferme, circa il futuro lavorativo della Bortone.

Dove andrà Serena Bortone?

In seguito all’addio di Massimo Gramellini alla televisione di Stato si è parlato molto di chi sarebbe stato il suo successore. Come ricorderanno in molti il celebre giornalista aveva deciso di lasciare la Rai dopo aver condotto il talk show Le parole per ben sette anni. Niente paura però perché Massimo Gramellini non avrebbe intenzione di lasciare definitivamente il piccolo schermo e infatti, stando a quanto si è appreso negli ultimi giorni, il futuro lavorativo dello scrittore vedrà il suo approdo a La7 dove pare che andrà a condurre un access il sabato e la domenica.

A questo punto però sorge spontanea una domanda: che ne sarà del suo talk show su Rai3? Stando a una news divulgata da TvBlog il noto programma di informazione verrà affidato alla conduzione di Serena Bortone. A quanto pare quindi “Le parole” tornerà nella prossima stagione televisiva e pare che la sua collocazione non sarà solo più il sabato sera bensì anche nell’access time della domenica in una versione decisamente più “smart”.

La sostituzione con Caterina Balivo

A sostituire Serena Bortone nella conduzione di Oggi è un altro giorno invece, come già anticipato negli scorsi giorni, potrebbe approdare Caterina Balivo. Per la conduttrice questo sarebbe un ritorno in Rai dopo la chiusura di Vieni da Me nel 2020, l’addio a Rai1 e la sostituzione avvenuta proprio con il programma della Bortone. La Balivo dopo un anno di pausa dalla televisione era tornata sul piccolo schermo alla conduzione di Chi Vuole Sposare mia Mamma su Tv8 e Lingo nel preserale di La7. Al momento i vertici Rai starebbero pensando di affidarle la conduzione di un nuovo rotocalco su Rai 1 nel quale la conduttrice potrebbe anche essere affiancata da un giornalista di spicco.