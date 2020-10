Salvo e Francesca dopo Temptation Island, cos’è successo: lui si pente

Cos’è accaduto tra Salvo e Francesca dopo Temptation Island? La coppia ha concluso la sua breve esperienza all’interno del reality delle tentazioni abbastanza bene. Dopo un acceso confronto durante il falò finale, i due hanno deciso di lasciare il programma insieme. Ora, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, raccontano entrambi come sta procedendo la loro storia d’amore. Alcune dichiarazioni fatte da Salvo durante questa esperienza hanno causato dolore a Francesca, che oggi chiederebbe immediatamente il falò di confronto anticipato. In particolare, ad aver infastidito la giovane è stato il fatto che Salvo dichiarava di sentirsi single. Intanto, il 30enne si pente del comportamento che ha tenuto all’interno del villaggio dei fidanzati. I telespettatori non possono di certo dimenticare i momenti in cui ha, ad esempio, tirato un pugno contro l’armadio e lancia una sedia a sdraio. Salvo sente di non aver dato un buon esempio in tv, come avrebbe dovuto fare. E in questo ha peccato. Ora ammette di aver compreso anche gli errori commessi in questi anni con Francesca, proprio grazie al percorso vissuto nel reality.

Salvo e Francesca dopo Temptation Island: cos’è accaduto a questa coppia dopo il falò di confronto anticipato

Tra Salvo e Francesca la love story procede bene. Entrambi sembrano aver compreso i loro rispettivi errori e ora stanno cercando di sistemare i vari problemi di coppia. In particolare, la Merra oggi spera che il fidanzato possa dimostrarle di avere la forza di tenerle la mano. Insieme hanno passato tanti momenti speciali, in questi anni. Tra loro, per molto tempo, c’è stata solo un’amicizia. Dopo di che, è sbocciato l’amore. Negli ultimi tempi, però, pare non fossero più complici. Ed è questo il motivo per cui hanno preso parte al reality delle tentazioni. Salvo ora è pronto a dimostrarle che sarà la spalla che le è mancata nell’ultimo periodo, cercando sempre il dialogo di fronte a eventuali problemi. Da Francesca, però, si aspetta più leggerezza.

Temptation Island 9, Salvo e Francesca: entrambi hanno compreso i loro errori

Salvo e Francesca, dopo il falò di confronto anticipato, si sono fatti tante promesse. In particolare, hanno intenzione di essere più sinceri l’uno nei confronti dell’altra. Intanto c’è grande attesa per l’ultima puntata, che andrà in onda il prossimo martedì 20 ottobre, durante la quale il pubblico di Canale 5 scoprirà cosa è accaduto alle varie coppie un mese dopo il falò di confronto.