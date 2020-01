Salvo tuona ancora su Signorini: “Complimenti”, l’ultimo attacco e le accuse

Gf Vip 4, Alfonso Signorini nel mirino di Salvo Veneziano: il conduttore sotto accusa

Non si arresta la battaglia di Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: l’ex gieffino non perde occasione per attaccare il conduttore dopo la sua squalifica e lo ha fatto anche stasera. Anche nella sesta puntata del Gf Vip 4 infatti si è parlato di comportamenti discutibili nei confronti delle donne, in particolare è stata affrontata la questione delle espressioni usate su Valeria Marini. Quest’ultima è stata ospite della Casa nella scorsa puntata e nei suoi confronti alcuni concorrenti non sono stati molto carini. Antonella Elia e Antonio Zequila in particolare si sono esposti su Valeria, non facendole dei complimenti anzi tutt’altro. Alfonso ha richiamato all’ordine i concorrenti, parlando anche di aggressività verbale verso le donne.

Salvo contro Signorini, l’ennesimo attacco dopo Zequila: “Due pesi e due misure”

Il modo in cui Alfonso ha affrontato la questione, però, ha scatenato la reazione di Salvo, che per primo è stato rimproverato dal conduttore durante la prima settimana. Secondo Salvo, Signorini sarebbe imparziale nei modi di affrontare le diverse situazioni: “Bello vedere ridere Signorini mentre parla con Zequila che dà della ce..a a Valeria Marini. Ho notato che la violenza verbale sulle donne questa sera non ha peso… Complimenti… Io descritto come un mostro… Due pesi due misure…”. Il riferimento stasera è alla questione di Zequila contro la Marini, ma probabilmente Salvo si riferiva anche ad altre situazioni che si sono verificate nelle puntate scorse. Un esempio? Le parole di Barbara Alberti su Pasquale Laricchia. E questo è solo l’ennesimo attacco di Salvo a Signorini, dopo quelli dei giorni scorsi.

Salvo Veneziano non ci sta: gli attacchi a Signorini dopo la sua squalifica

Salvo Veneziano sembra trovare sempre più motivi, dal suo punto di vista, per credere di essere stato trattato ingiustamente dopo la squalifica. Lui ha accettato il provvedimento, ma non il fatto che sia stato messo, di fatti, alla gogna. L’ex gieffino ritiene di non meritare il processo a cui è stato sottoposto, pur avendo riconosciuto di aver sbagliato.