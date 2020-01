Salvo attacca di nuovo Signorini: la proposta al Grande Fratello Vip

Salvo Veneziano continua ad attaccare Alfonso Signorini e fa una proposta al Grande Fratello Vip

Salvo Veneziano non molla. L’ex gieffino è tornato ad attaccare Alfonso Signorini dopo la sua espulsione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. A detta del siciliano il conduttore e la produzione del reality show stanno usando due pesi e due misure nei confronti dei concorrenti. E così, secondo Salvo, hanno eliminato lui per le frasi contro Elisa De Panicis ma non hanno fatto lo stesso con Barbara Alberti (“Faccia da assassino”), Fernanda Lessa (“Posso alzare le mani?”) e Antonio Zequila e Antonella Elia (“Valeria Marini è un c…o“), che sono state tutt’altro che leggeri con le loro affermazioni.

Le nuove dichiarazioni di Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini

“2 pesi 2 misure…Pretendo le stesse misure usate per me pure per gli altri”, ha scritto Salvo Veneziano su Instagram. Una proposta che è piaciuta a molti visto che in poco tempo ha ottenuto parecchi like e commenti. La produzione del Grande Fratello Vip, dopo la polemica di Salvo, darà qualche punizione anche a Barbara Alberti, Fernanda Lessa e gli altri? “Ascoltate come Alfonso spiega bene la parola IPERBOLE sulle tante affermazioni dei concorrenti… (Assassino. Cesso a Valeria Marini. Posso alzare le mani ecc ecc ecc). Ma quando Pupo dice: ‘Pure Salvo ha detto delle frasi con IPERBOLE’, li è stato stoppato”, ha sottolineato il pizzaiolo in un precedente post.

Alfonso Signorini non ha ancora replicato alle provocazioni di Salvo

“E di nuovo sulla mia persona e stata attribuita la parola violenza sulle donne… Complimenti! Voi cosa ne pensate?. Ps Anche Alfonso nel lanciare le nomination ha usato il termine ‘Scannare’… Quindi forse è un termine comune? Goliardico?”, ha aggiunto il 44enne. Ad oggi Alfonso Signorini non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Salvo Veneziano: lo farà nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 gennaio?