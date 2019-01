Salvini vuole tornare insieme a Elisa Isoardi ma lei è in crisi: il gossip

Elisa Isoardi e Salvini ultime news: la storia non è ancora finita

Non è ancora detta l’ultima parola tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi. I due si sono lasciati da qualche mese ma sarebbero costantemente in contatto. Non solo: il Ministro dell’Interno vorrebbe tornare tra le braccia della conduttrice. Ma la presentatrice de La prova del cuoco si starebbe opponendo. A riportare il gossip è Alfonso Signorini a CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. “Lei è in crisi, non vuole tornare. Lui la segue sempre”, ha spifferato il direttore di Chi. Che ha poi parlato dei messaggi che l’esponente della Lega Nord si scambia da qualche settimana con Francesca Cipriani, come rivelato dalla soubrette a Pomeriggio 5. “Questa notizia è inquietante”, ha ammesso Signorini.

Le ultime parole di Elisa Isoardi sulla storia con Salvini

Intanto negli scorsi giorni Elisa Isoardi ha replicato a chi continua a non credere alla rottura con Matteo Salvini. A detta di molti i due avrebbero solo finto per evitare inutili pressioni. “Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone che mi seguono e che, quotidianamente, manifestano il loro affetto e il loro sostegno, di comunicare che ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento”, ha scritto su Instagram l’ex modella. “Le inverosimili interpretazioni personali di soggetti terzi che rilasciano interviste avente a oggetto la mia vita privata sono lesive della mi onorabilità, della mia dignità e della mia privacy”, ha aggiunto il volto Rai.

Elisa Isoardi lascia La prova del cuoco a settembre?

Se la vita sentimentale di Elisa Isoardi è alquanto confusa, non è da meno la situazione lavorativa. Gli ascolti de La prova del cuoco sono sempre più deludenti e secondo alcune indiscrezioni la Isoardi potrebbe presto lasciare il cooking show per approdare a La vita in diretta, al posto di Francesca Fialdini.