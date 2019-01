La vita in diretta, fuori Francesca Fialdini: arriva Elisa Isoardi? Il gossip

Francesca Fialdini lascia La vita in diretta? Potrebbe arrivare Elisa Isoardi

A quattro mesi dalla presentazione dei nuovi palinsesti, spuntano fuori i primi rumors sulle novità in casa Rai. Che potrebbero essere tante e diverse con l’arrivo del governo guidato da Lega Nord e Movimento 5 stelle. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, da settembre 2019 La vita in diretta – storico programma del pomeriggio di Rai 1 – potrebbe avere una nuova conduttrice. Francesca Fialdini potrebbe essere sostituita da Elisa Isoardi, che non ha ottenuto gli ascolti sperati con la sua Prova del Cuoco. L’ex compagna di Matteo Salvini dovrebbe affiancare Tiberio Timperi, che resterebbe nella trasmissione dopo l’esordio dello scorso autunno. Anche se, va sottolineato, quotidianamente il programma perde contro il contenitore rivale, ovvero Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Massimo Giletti torna in Rai al posto di Fabio Fazio?

Tra le altre probabili novità televisive, si parla di un eventuale ritorno di Massimo Giletti su Rai Uno. Il conduttore, da un paio d’anni emigrato su La7, potrebbe prendere il posto di Fabio Fazio. Che con il suo Che tempo che fa non sta ottenendo grandi consensi nonostante i costi piuttosto elevati. Fazio potrebbe tornare su Rai 3, mentre Giletti occuperebbe la prima serata della domenica. Non è escluso, inoltre, un passaggio dell’ex conduttore del Festival di Sanremo verso i canali del pacchetto Discovery.

Belen Rodriguez torna in Rai? Luca e Paolo vanno via?

In più Belen Rodriguez potrebbe tornare in Rai, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo prima con La tintoria e poi con l’Isola dei Famosi. La showgirl argentina è in cerca di un’occasione importante e potrebbe per questo lasciare Mediaset. Così come sembra ormai assodato l’addio di Luca e Paolo alla Rai dopo il flop di Quelli che il calcio.