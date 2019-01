Belen lascia Mediaset nel 2019? La Rodriguez vorrebbe di più

Belen Rodriguez fuori da Mediaset? Decisioni importanti nel 2019 per l’argentina

Il 2019 potrebbe essere un anno importante per Belen Rodriguez. La showgirl è single e in cerca di un’importante occasione lavorativa. Come fa sapere il settimanale Spy, l’argentina vuole mettersi alla prova con nuove sfide e progetti. Tu si que vales e Balalaika non sono bastati a Belen, che potrebbe addirittura lasciare Mediaset nei prossimi mesi. Nelle ultime settimane, come scrive la rivista edita da Mondadori, la sud americana ha rifiutato la giuria de La pupa e il secchione dopo l’addio dell’amica Simona Ventura (che torna in Rai per condurre The Voice) e il ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi. La Rodriguez vuole affermarsi come conduttrice e non è escluso che in futuro passi ad un’altra emittente. Magari più piccola ma in grado di regalare più soddisfiazioni alla 33enne, che lo scorso anno ha perso la conduzione del Grande Fratello, finito poi nelle mani di Barbara d’Urso.

Il futuro lavorativo di Belen Rodriguez: le parole di Spy

“Per Belen, in attesa della nuova edizione di Tu si que vales, ora è tempo di scelte. Non è da escludere una nuova avventura, in un programma importante, ma top secret al momento, o la scelta di emigrare, per farsi le ossa, su un canale del digitale terrestre. La showgirl, pur essendo felice di poter lavorare nei programmi di Maria De Filippi, da tempo aspetta un’opportunità importante. E se questo vorrà dire lasciare Mediaset e giocarsi nuove carte su un’altra rete, lei è pronta a rischiare”, si legge sulla rivista lanciata da Alfonso Signorini.

Belen Rodriguez è tornata in Argentina per le vacanze

In attesa di scoprire il suo futuro lavorativo, Belen ha definitivamente chiuso con Iannone. E per Capodanno è volata in Argentina. Prima è stata con Claudia Galanti a Punta del Este, poi ha proseguito il viaggio con Martin Castrogiovanni e altri amici. Il figlio Santiago è rimasto in Italia con il padre Stefano De Martino, che ha ritrovato un ottimo feeling con l’ex moglie.