Salmo e la fidanzata Greta: crisi superata per la coppia

Salmo crisi superata con la sua Greta: il gossip

Il rapper Salmo è super innamorato. A svelare il gossip il settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di gossip, spiega che il rapper avrebbe superato la crisi ed è tornato più felice accanto alla sua fidanzata. Lei si chiama Greta e di professione fa la surfista. Più di questo non sappiamo, infatti, Salmo (nome d’arte di Maurizio Pisciottu) non ha mai parlato apertamente della sua vita sentimentale, anzi preferisce parlare dei suoi successi nel campo musicale. Che voglia avere privacy nella sua storia, è anche giusto. Inoltre, pensiamo il rapper non è un personaggio tv o dello spettacolo, il gossip non parla di lui come fa lungamente e a volta in modo estenuante di altre persone. La sua vita è la musica, e dunque si concentra su questo. Nonostante ciò, della sua fidanzata si sapeva già da tempo, come ben sapranno i suoi fan. Ma ciò che viene rivelato dalla rivista è che i due hanno vissuto una crisi, ormai però superatissima.

Salmo il love: chi è la fidanzata Greta

Chi svela un gossip su uno dei rapper più misteriosi del nostro panorama musicale. Così scrive su Salmo il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Dopo un periodo di crisi, Salmo è di nuovo innamoratissimo della sua bella Greta, professione surfista“. Classe 1998, Greta è fidanzata con Salmo da diverso tempo, anche se il gossip parla poco della loro relazione. Lei e il rapper hanno ben 14 anni di differenza, ma cos’è la differenza d’età quando si ha l’amore? La loro storia è iniziata quando si sono conosciuti ad un concerto, un vero colpo di fulmine. Come tutte le coppie, anche loro hanno vissuto una crisi ora però superata. L’amore è tornato più forte di prima, o almeno è quello che apprendiamo da Signorini e i suoi scoop.

Non solo Salmo, anche Ultimo e Cesare Cremonini sono innamorati

Il settimanale Chi non parla solo di Salmo, sono stati lanciati due grandi gossip, uno su Ultimo e l’altro su Cesare Cremonini. Il cantante romano che ora è esploso dopo il successo di Sanremo è tornato con la fidanzata Federica, mentre Cremonini si sta concedendo una vacanza in Sardegna con la sua bella Martina.