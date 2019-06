Ultimo non è più sigle: Federica torna a fargli battere il cuore

Ultimo, dopo Sanremo ritorno di fiamma con l’ex fidanzata: il gossip

Ultimo, dopo aver cantato dell’amore perduto al Festival di Sanremo, è di nuovo innamorato. Non si tratta di una nuova fiamma, no, a fare battere il cuore del cantante è stata – di nuovo – la sua ex fidanzata Federica (la stessa per cui aveva scritto “I tuoi particolari“). A riportare la notizia è stato oggi il settimanale Chi nella sua rubrica Chicche di gossip, dando per certo il fidanzamento di Ultimo con la sua ex. Il cantante tanto amato sopratutto dalle nuove generazioni non è più single. Forse la canzone per Federica non gli ha fatto conquistare la vittoria a Sanremo 2019, ma almeno (viste come sono andate le cose) è riuscita a sistemare le cose.

Ultimo ritrova l’amore tra le braccia della sua ex: con Federica tutto risolto

Tra Ultimo e Federica, come aveva confessato lui stesso durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, era finita per via degli eccessivi impegni di lui. La coppia, quindi, non era riuscita a reggere bene la popolarità improvvisa del cantante e, alla fine, era scoppiata. Adesso, stando a quanto riportato da Chi, le cose si sono però sistemate tra i due. Tutto sembrerebbe essersi risolto e l’amore, probabilmente mai finito, ha avuto la meglio. Federica e Ultimo (come aveva previsto Fiorello) sono tornati insieme.

Fiorello stuzzica Ultimo: esplode il gossip dopo l’intervista a Il rosario della sera

Che Ultimo fosse motivato a riconquistare l’ex fidanzata, in realtà, molti lo avevano intuito da tempo. Persino Fiorello, come anticipato sopra, quando ha avuto modo di intervistare il cantante durante il suo Rosario della sera, lo ha più volte stuzzicato sulla questione (riaccendendo, inevitabilmente, il gossip). “Faccelo sapere quando farete pace, quando tornerete insieme”, aveva ironicamente affermato il conduttore. Ultimo, adesso che non è più single, lo avrà già avvisato della lieta notizia?