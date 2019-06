Cesare Cremonini: ferie d’amore e due di picche all’ex velina? Gossip

Cesare Cremonini, vacanze d’amore con Martina e il due di picche dato a un’ex velina: il gossip sul cantante

Fidati di me, io sono un latin lover… E sì Cesare Cremonini è proprio un latin lover. Da quando calca il palcoscenico, quel suo sorriso tenero, quella sua simpatica spontaneità e quel suo modo di fare ‘ingenuamente malizioso’, ha sempre stregato una buona fetta del pubblico rosa. Eppure, che l’ex frontman dei Luna Pop sia un latin lover, tutt’oggi, rimane, nei fatti, soltanto una supposizione, visto che di relazioni e flirt sbandierati ne ha avuti ben pochi. Quello con Malika Ayane, ad esempio, con cui ha vissuto una storia tra il 2009 e il 2011. Per il resto la sua parola d’ordine sulla sua vita sentimentale è sempre stata privacy. Tuttavia, la rivista Chi ha da poco svelato che ci sarebbe una Martina nel suo cuore e che con lei starebbe passando dei romantici giorni in terra sarda. Ma c’è di più: si sussurra di un due di picche dato a un’ex velina.

Cremonini e gli spifferi sulle ferie con Martina

“Chi è già in vacanza d’amore è Cesare Cremonini, che con la giovane Martina sta veleggiando intorno alla Sardegna”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. La rivista svela un’altra chicca gossippara e scrive che il musicista avrebbe lasciato “un’ex velina mora con l’amaro in bocca per i due di picche ricevuti da parte del cantante”. Sull’identità della donna che non sarebbe riuscita a conquistare Cremonini, però, è calato il silenzio. Chi sarà? C’è da scommettere che, se anche il retroscena dovesse essersi realmente verificato, nessun ne verrà mai a capo. Motivo? La parola d’ordine di Cesare è, come si diceva poc’anzi, “privacy”. Dunque, nessuno spiffero, nessun gossip rivelato. Almeno da parte del diretto interessato.

Cremonini e “lei” durante Sanremo: il tweet

Sulla vita sentimentale del cantante si erano accesi i riflettori anche durante il periodo sanremese. In quel caso, fu proprio Cremonini a ‘tradirsi’, facendo campeggiare un tweet sul suo profilo social: “Voi state lì a scannarvi per una gara di cantanti. Quando la tragedia si è consumata a notte fonda. Lei: Baglioni era in gara? Dico no, presenta. Quanti soldi ha vinto il primo classificato? Dico non è una lotteria. Spengo la luce. Pausa. Ti piace la bionda del Dopofestival vero?”. Chi era quella “Lei” con cui Cremonini stava guardando il Festival? Solita storia: parola d’ordine “privacy”.