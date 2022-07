Salmo contro i nuovi trapper, la lavata di capo: “La verità sul palco!”

In questi giorni alcuni nuovi trapper sono finiti sotto attacco per via dei loro comportamenti discutibili, diventati in poco tempo virali. Oggi anche Salmo dice cosa ne pensa al riguardo e riserva a tutti loro una bella lezione di vita, o meglio di palco. Sicuramente da un’artista come lui, i giovani cantanti possono prendere esempio e trarre insegnamento. In effetti, è proprio ciò che il rapper intende fare. Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, condivide una serie di Stories su Instagram per dare a questi nuovi volti del panorama musicale qualche consiglio.

Nelle scorse ore il video che ritrae Rhove mentre si scaglia contro il pubblico ha generato non poche critiche. Nel suo concerto a Ferrara, il giovanissimo rapper ha prima bloccato la sua stessa performance per poi attaccare i fan presenti sul posto. Il motivo? Pare che nessuno di loro gli abbia dato la giusta energia, in quanto non avrebbero né ballato né saltato durante la sua esibizione. A dargli una bella lezione di vita ci hanno pensato I Pinguini Tattici nucleari. Ora, invece, a parlare più in generale ci pensa Salmo.

In particolare, il famoso rapper si rivolge a chi è molto giovane e pensa che la musica sia il suo futuro. Ecco, a questi aspiranti cantanti, ci tiene a dare un’importante consiglio: “Imparate a cantare dal vivo”. Assicura che “questa cosa vi ripagherà per sempre”. Per molto tempo, gli artisti di tutta Italia sono stati costretti a fermarsi e a saltare concerti e tour a causa della pandemia del Covid-19. Hanno dimostrato, in quel periodo, quanto fosse importante per loro salire sul palco ed esibirsi di fronte al loro pubblico.

Ed è proprio lì, infatti, che un cantante dimostra chi è. Proprio per tale motivo, Salmo ci tiene a dare diversi consigli a queste nuove generazioni di trapper, affinché possano raggiungere serenamente i loro obbiettivi. “Evitate di portarvi i vostri amici deficienti che lanciano l’acqua sul palco, non fate il calisthenics e se possibile levate la voce dalle basi, almeno dalle strofe”, dichiara in questi video il rapper.

Ci tiene poi a precisare una cosa importante: “Le persone vengono e pagano il biglietto per sentirvi cantare dal vivo, quindi imparate a cantare dal vivo”. Non solo, il cantante de Il cielo nella stanza entra nel dettaglio facendo così una bella lavata di capo a tutti questi nuovi artisti.

“Non è importante diventare un idolo di TikTok, né tantomeno fare le hit su Spotify. La verità è là fuori, la verità è sul palco, perché il live è l’esame della vostra musica: è come un esame di Stato e voi non potete andare a un esame di Stato con i fogliettini scritti e con l’aiuto da casa”

Nelle scorse settimane, Salmo ha confermato di aver fatto pace con Fedez. Durante un suo concerto, il rapper ha accolto sul palco il marito di Chiara Ferragni dando prova del fatto che nella vita si può cambiare idea e trovare dei punti di incontro.

Ma mentre con il collega confermava la pace trovata, con Selvaggia Lucarelli ha dato vita a una serie di botta e risposta al veleno. I due non se le sono mandate a dire, come si poteva immaginare, attraverso i social network.