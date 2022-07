Rhove si scaglia contro il pubblico: la lezione dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici nucleari danno una lezione di stile e di vita a Rhove, al secolo Samuel Roveda. Il rapper italiano classe 20o1, nelle scorse ore, in un suo stesso concerto tenutosi a Ferrara, si è scagliato contro alcuni fan, fermando la performance. A innescare il malumore del cantante il fatto che una parte del pubblico non abbia ballato e saltato durante la sua esibizione. In particolare, l’artista milanese se l’è presa con alcune persone che stavano seguendo l’evento tra le prime file. La sfuriata è stata ripresa da alcuni in diretta e poi divulgata sui social. In un amen il filmato è diventato virale. I Pinguini Tattici Nucleari, visionato il video e venuti a sapere dell’accaduto, si sono pronunciati. E non a favore di Rhove.

“Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto. Non esiste che all’ultima canzone state fermi”, ha tuonato il rapper, con tanto di imprecazione. E ancora: “Il concerto è finito e non avete ancora saltato un ca…o. Questo è un problema. Quindi bella per chi ha saltato, il resto divertitevi un po’ di più“. Dopo che il filmato dello sfogo ha fatto il giro della rete, Rhove è intervenuto su Instagram, dando delle spiegazioni:

“Il live di ieri è andato bene e l’ho finito cantando tutti i pezzi fino alla fine. Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi”.

Insomma, il giovane non ha chiesto scusa e anzi ha difeso se stesso. Un atteggiamento che è andato di traverso ai Pinguini Tattici Nucleari che, sempre via Instagram, tramite una Story, hanno commentato la vicenda. In particolare, la band ha paragonato l’agire del rapper a quello di un cuoco che si mette a insultare degli ipotetici clienti per aver lasciato nel piatto degli avanzi del pasto. Inoltre hanno ricordato che la gavetta insegna molte cose, tra le quali il rispetto verso il pubblico, al di là che sia partecipe o meno:

“Siamo ritornati finalmente alla musica dal vivo e mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? Diciamo che è come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo: le serate con davanti 50 persone disinteressate che ti devi conquistare da solo ti insegnano prima di tutto il rispetto. E poi il mestiere. Fare i concerti e fare le hit son due cose diverse. E questi mesi strani ce lo dimostrano ampiamente”.

Chi è il rapper Rhove e il successo di Shakerando

Rhove ha iniziato la sua carriera musicale nell’ottobre 2020, all’età di 19 anni, quando ha pubblicato il suo primo singolo Blanc Orange (Nanana). Tra gli artisti da cui ha preso ispirazione ci sono i rapper francesi Jul e SCH. Il successo nazionale è giunto nel dicembre 2021 con il brano Shakerando, che nella primavera successiva ha passato ben sette settimane consecutive in vetta alla Top Singoli. La canzone è stata certificata doppio disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana per le oltre 200 000 unità vendute a livello nazionale. Inoltre è arrivata anche ai vertici delle classifiche su YouTube e Shazam.

La popolarità di Shakerando ha fatto sì che altri quattro brani del rapper entrassero nella classifica italiana. Tre di questi hanno ottenuto dischi d’oro: La zone, La province #1 e Cancelo.

Per quel che riguarda i Pinguini Tattici Nucleari, la band ha ampliato il proprio successo nel 2020 grazie alla partecipazione al 70º Festival di Sanremo nella sezione Campioni. Nella rassegna hanno gareggiato con il brano Ringo Starr, classificandosi al terzo posto