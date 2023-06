Salemi e Pretelli, party di Alberto rivelatore. Aria tesa con ex gieffino

Spuntano dei retroscena sulla festa di compleanno di Alberto De Pisis, alla quale hanno presenziato vari volti del Grande Fratello Vip. Tra questi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Non solo, Alberto ha festeggiato insieme ad alcuni dei suoi ex coinquilini. Un’occasione questa per ritrovarsi insieme dopo aver trascorso mesi e mesi dentro la Casa di Cinecittà. Ma sembra che per Edoardo Donnamaria ci sia stata un’atmosfera abbastanza tesa sul posto.

Giulia Salemi non avrebbe salutato il fidanzato di Antonella Fiordelisi e sembra che questo suo mancato gesto sia dovuto a quanto accaduto nei mesi scorsi nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Amedeo Venza condivide su Instagram un video del momento e sembra proprio che Giulia abbia volutamente evitato di salutare Donnamaria. A cosa sarebbe dovuto questo mancato gesto? Secondo quanto riporta l’esperto di gossip, Salemi sarebbe ancora furiosa per via di alcune dichiarazioni fatte da Edoardo nella Casa sul suo conto.

“Aria tesa ieri ad un compleanno dove erano invitati diversi protagonisti del Gf Vip! Nello specifico pare che Edoardo Donnamaria arrivato solo per dare gli auguri al festeggiato abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato. Alcuni presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto mesi fa nella Casa”

Allo stesso tempo, nelle scorse ore, i fan dei Donnalisi hanno iniziato ad avere dei dubbi. Infatti, Antonella Fiordelisi non ha preso parte al compleanno di De Pisis, al contrario del suo fidanzato. Ed ecco che la discussa ex concorrente del GF Vip 7 ha preferito chiarire subito il motivo della sua assenza.

L’ex schermitrice ha fatto notare che qualche suo fan le ha scritto in privato per chiederle delucidazioni al riguardo. Per questo, Antonella ha pensato bene di chiarire per evitare futili gossip: “Edoardo è andato solo alla festa di Alberto ma solo per fare gli auguri. Io sono a casa a fare la valigia”.

GF Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme al compleanno di De Pisis

Mentre si parla già della prossima edizione del Grande Fratello, tra rivoluzioni e novità, gli ex concorrenti continuano a tenere acceso il gossip. Tra questi ci sono indubbiamente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In questi giorni si è parlato di una brutta crisi che avrebbe colpito la coppia dei Prelemi, ma ecco che arrivano nuovi retroscena su quanto sta accadendo in questa relazione.

Giulia e Pierpaolo hanno partecipato insieme al compleanno di Alberto De Pisis, proprio ora che le voci parlavano di un riavvicinamento. Dayane Mello ha condiviso sul suo profilo social una foto che ritrae i due insieme alla festa. Di sicuro questo scatto va a contrastare le ultime indiscrezioni. Di sicuro tra loro c’è stato un riavvicinamento, altrimenti non avrebbero preso parte all’evento insieme.

Nonostante questo va considerato che da parte di Pierpaolo e Giulia non ci sono né conferme né smentite. La coppia preferisce mantenere il silenzio su ciò che sta accadendo al loro rapporto e questo preoccupa ancora di più i loro fan. Infatti, basterebbe una smentita per allontanare definitivamente le voci di crisi, eppure potrebbe esserci ancora qualche problemino.