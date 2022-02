Salemi e Pretelli “insieme ma separati a Sanremo”: il destino spiazza Giulia

Per Giulia Salemi è appena iniziata una nuova esperienza importante, con il Festival di Sanremo 2022. Dopo aver preso parte al GF Vip 5 ed aver assunto il ruolo di conduttrice del GF Vip Party, è arrivato per lei il momento di lavorare in radio. Precisamente l’amatissima influencer avrà il compito di commentare cosa accade nel corso del più grande evento musicale italiano con Radio Kiss Kiss. Ma questa avventura non la affronterà da sola: la vivrà insieme a Pierpaolo Pretelli, presente invece a Domenica In. In una nuova intervista su Fanpage, racconta cosa sta provando.

Giulia ammette che questo per lei è un periodo roseo, ogni giorno c’è una sorpresa da scoprire. Ora indubbiamente al centro della sua vita c’è Sanremo e “il tassello della radio” che le mancava. Le fa “uno strano effetto” tutto questo, visto che sul palco dell’Ariston c’è Fiorello, il grande idolo di Pierpaolo, e – quasi come per destino – per la prima volta Cremonini, suo cantante preferito, sarà un super ospite. Debuttare in radio rappresenta per la Salemi “un traguardo”, un sogno che voleva realizzare da tempo.

Avrà modo di fare gavetta e debuttare in questo settore, lavorando a fianco di Pippo Melo e due suoi amici, Gigi e Ross. Seguirà “un programma quotidiano, Sanremo Limited Edition e poi un altro di cui sarò l’inviata speciale”. Ha tanti ricordi legati al Festival, ma sicuramente l’edizione dello scorso anno è quella a cui tiene di più. Il motivo? Giulia e Pierpaolo erano appena usciti dalla Casa di Cinecittà e si sono ritrovati insieme sul divano a commentare sui social, mandando in tendenza i loro hashtag.

“Abbiamo postato anche un fotomontaggio di me, Pierpaolo e Fiorello sul palco. Poi, i casi della vita. Qualche mese fa abbiamo conosciuto Fiorello ad un suo spettacolo e ci ha ospitati nel backstage, abbiamo fatto amicizia”

Lo scorso anno la Salemi ha vissuto in modo diverso l’evento perché erano in coppia. Adesso entrambi, proprio per il periodo di Sanremo, hanno l’opportunità di realizzare i loro sogni. Ma sebbene si ritrovino ad affrontare insieme le rispettive avventure, fisicamente non saranno insieme. “Insieme ma separati”, afferma Giulia. Il loro “punto forte” è proprio il saper “scindere tra la relazione e il lavoro”.

Nonostante lavorino nello stesso settore, utilizzano chiaramente cani diversi e hanno, infatti, dei ruoli differenti. Appunto, Pierpaolo è nel cast fisso di Domenica In e avrà modo di viversi Sanremo nel salotto di Mara Venier, dove i cantanti dopo la gara si raccontano. Invece, la Salemi debutterà in radio. “Quindi saremo insieme ma non staremo insieme”, ironizza l’influencer.

Non può negare che le piacerebbe salire sul palco dell’Ariston. Per chi fa questo mestiere è indubbiamente un grande sogno. Per lei sarebbe una conferma su lei stessa “come persona televisiva”. Immagina, nel frattempo, che Chiara Ferragni un giorno prenderà parte al Festival.

Infine, Giulia Salemi in questa intervista parla della sua squadra di FantaSanremo. Ha dovuto fare “un compromesso” per scegliere i cantanti da inserire e come capitani ha optato per Mahmood e Blanco.