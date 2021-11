Pierpaolo Pretelli nel cast di Domenica In: il gioco telefonico conquista tutti

Pierpaolo Pretelli ha finalmente fatto il suo debutto a Domenica In come membro del cast fisso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato scelto da Mara Venier per portare un po’ di allegria e spensieratezza nel suo programma di successo. Zia Mara è rimasta molto colpita dal talento di Pier, messo in mostra recentemente a Tale e Quale Show, e ha deciso di arruolarlo nella sua trasmissione.

Nella puntata in onda domenica 14 novembre Pierpaolo Pretelli ha indossato i panni di John Travolta e si è scatenato sulle note della famosa Stayin’ alive dei Bee Gees. Un’esibizione che ha diviso in due il pubblico: c’è chi ha apprezzato il lavoro compiuto dal fidanzato di Giulia Salemi e chi invece ha storto il naso.

In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare qualche stonatura e la pronuncia sbagliata da parte di Pierpaolo Pretelli. In generale, però, il 31enne è stato promosso dal pubblico di Domenica In. A lasciare il segno è stato soprattutto il gioco telefonico, che sembra aver messo tutti d’accordo.

Pretelli mette tutti d’accordo

Sui social network i complimenti in favore di Pierpaolo Pretelli si sono sprecati: tutti apprezzano la vivacità e la solarità dell’ex Velino di Striscia la notizia. “L’ho trovato pazzesco! Può e deve migliorare ma ha quella naturale simpatia ed è un caciarone che sa coinvolgere tutti. Bravo Pier”, ha scritto una fan su Twitter.

“Finalmente un po’ di allegria e improvvisazione. Sto amando il gioco di Domenica In con Pierpaolo Pretelli“, ha invece riportato qualcun altro. Un telespettatore ha sottolineato: “Mara Venier e Pierpaolo Pretelli, il duo comico di cui avevamo bisogno”.

“È tutto così caotico, divertente e genuino che non si può far altro che sorridere e divertirsi. Pretelli e zia Mara: il duo che ci piace”

Tra i tanti telespettatori che hanno seguito la spassosa ultima mezz’ora di Domenica In c’era anche Giulia Salemi, fidanzata da circa un anno con Pierpaolo Pretelli. L’influencer e conduttrice italo-persiana ha invitato tutti i suoi follower su Instagram a guardare Pier, di cui è molto orgogliosa.