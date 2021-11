Pretelli a Domenica In: ecco perché è stato scelto, parla Costanzo

L’arrivo di Pierpaolo Pretelli a Domenica In ha fatto discutere parecchio. L’ex Velino di Striscia la notizia è stato scelto personalmente da Mara Venier, colpita dal talento del 31enne dopo l’esperienza a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Tanti i fan che hanno appoggiato la decisione della conduttrice veneziana ma non sono mancate le critiche e frecciatine.

Secondo molti Mara Venier avrebbe scelto Pierpaolo Pretelli più per la sua avvenenza fisica che per il talento. Una critica che Maurizio Costanzo ha voluto spazzare via sul settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva. Il marito di Maria De Filippi ha preso le difese del fidanzato di Giulia Salemi:

“Se la Venier ha scelto Pierpaolo significa che questo signore ha delle capacità. Mi risulta che a Tale e Quale si sia distinto, cantando molto bene. Inoltre non mi pare che Mara gli abbia dato una rubrica su arte e cultura: per lui è stato pensato uno spazio leggero di intrattenimento. Dovremmo avere meno pregiudizi perché a giudicare ci pensa sempre il pubblico”

E al momento il pubblico sembra tutto dalla parte di Pierpaolo Pretelli, tra i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. Dopo la fine del reality show di Mediaset la carriera di Pretelli ha letteralmente spiccato il volo, complice anche la love story con Giulia Salemi che ha fatto sognare i più romantici.

Pierpaolo vuole affermarsi in televisione come artista completo e a poco a poco sta gettando le basi per un futuro solido. Pretelli può contare sull’appoggio di zia Mara, che crede molto nelle sue capacità artistiche. Nei prossimi mesi non sono esclusi nuovi e importanti progetti per l’ex modello.

Un momento magico per Pierpaolo Pretelli

Intanto il rapporto tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli è andato al di là degli studi televisivi: di recente la bionda presentatrice ha invitato a casa sua l’ex gieffino. Una cena documentata sui social network, che ha messo in mostra il bel legame che si è creato tra i due.

Allo stesso tempo procede a gonfie vele la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: gli ex concorrenti del GF Vip sono pronti a mettere su famiglia. Pretelli ha definito la Salemi la donna giusta dopo la fine della liaison con Ariadna Romero, dalla quale ha avuto il figlio Leonardo. I Prelemi sognano il matrimonio e tanti bambini insieme. Non resta che attendere…