Pretelli cena a casa di Mara Venier senza Giulia Salemi: è polemica

Un mercoledì sera diverso per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Diventa sempre più forte il legame tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier. L’ex Velino di Striscia la notizia è ufficialmente entrato nelle grazie della signora della domenica. Zia Mara – dopo aver visto il 31enne prima al Grande Fratello Vip e poi a Tale e Quale Show – ha deciso di arruolare Pretelli nel cast della sua Domenica In. Un rapporto che sta andando al di là del lavoro, tanto che la Venier ha invitato a cena il giovane modello.

Mercoledì sera – come provano i numerosi video su Instagram – Pierpaolo Pretelli è stato ospite a casa di Mara Venier e del marito Nicola Carraro. Con lui erano presenti altre persone tra cui Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta, e la cugina veneziana di Mara. Quest’ultima ha cucinato per l’occasione dei ravioli al sugo, delle zeppole napoletane e del cotechino. Un meno ricco e gustoso che ha soddisfatto il palato dei vari commensali.

A fare da sottofondo alla serata della buona musica italiana, con alcuni brani di Renato Zero, Tiziano Ferro e Ivana Spagna che Mara e i suoi amici hanno cantato tra una portata e l’altra. Pierpaolo Pretelli si è mostrato soddisfatto e felice per l’invito della Venier. Più di qualcuno ha però notato un’assenza importante: quella di Giulia Salemi.

L’influencer italo-persiana non era presente a casa di zia Mara: è rimasta a Milano, dove vive da tempo e dove di recente ha acquistato un appartamento, per una cena con la madre Fariba Tehrani, vista qualche mese fa all’Isola dei Famosi.

Proprio l’assenza di Giulia Salemi a casa Venier ha fatto storcere il naso ad alcuni fan Prelemi, così come è stata ribattezzata la coppia nata un anno fa nella Casa più spiata d’Italia. A detta di qualcuno zia Mara avrebbe fatto uno “sgambetto” alla Salemi, invitando Pierpaolo nell’unico giorno in cui Giulia non era presente a Roma.

“Non poteva aspettare e invitare anche Giulia?”, ha chiesto più di qualcuno dando vita così ad una polemica alquanto sterile e inutile. Molti, però, si sono schierati dalla parte di Mara Venier: “Mara è libera di organizzare cene a casa sua quando vuole e soprattutto con chi vuole!”.

“Quando ci sarà Giulia ne faranno un’altra”, ha ribadito qualcun altro. Un utente ha invece sottolineato: “Ora sto ragazzo non è manco più libero di andare a cena senza Giulia…”.