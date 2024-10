Sal Da Vinci che gaffe! Balivo offesa: Martina Stella rincara la dose

Oggi pomeriggio tra gli ospiti de La Volta Buona c’è stato anche il cantante Sal Da Vinci, reduce dal successo del suo brano Rossetto E Caffè vincitore del disco di platino. La sua intervista si è incentrata proprio intorno alla sua canzone. Parlando del video registrato con Martina Stella nei panni della protagonista femminile, l’artista si è abbandonato ad una gaffe clamorosa nei confronti della conduttrice Caterina Balivo. Poco dopo Martina Stella, ironizzando sulla questione, ha rincarato la dose. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. La puntata si è aperta con l’intervista a Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo è reduce dal successo del suo ultimo brano Rossetto E Caffè, con il quale ha anche recentemente ottenuto il disco di platino. Proprio su questo si è incentrata gran parte della sua ospitata. Sal ha parlato anche del suo video, registrato in un albergo di Sorrento e con protagonista l’attrice Martina Stella scelta perché una sua cara amica.

A quel punto Caterina gli ha domandato come mai non avesse scelto anche una ragazza mora, sottolineando come anche loro fossero amici e lei sarebbe potuta essere la persona adatta. Il cantante, nel giustificare la sua scelta, ha commesso una gaffe davvero clamorosa! Involontariamente, difatti, ha offeso la conduttrice dicendo che se avesse scelto lei sarebbe potuta sembrare la madre o la zia del protagonista maschile del video.

Di seguito le parole precise di Sal Da Vinci in merito:

Sai perché? Perché sei troppo alta e l’attore è bassino e gli facevi fare una brutta figura. Che si è messo a fare l’amore questo con la mamma o con la zia?

Nel notare la faccia spiazzata ed offesa di Caterina il cantante ha quindi cercato di risolvere la situazione aggiungendo:

Ma non per l’età, perché sei alta!

A quel punto Balivo ha preferito mandare in onda la pubblicità per mettere fine al momento imbarazzante.

Poco dopo lo studio si è collegato proprio con Martina Stella. Involontariamente l’attrice ha rincarato un po’ la dose. Ha difatti ironizzato su quanto avvenuto poco prima tra la conduttrice ed il suo ospite.

Di seguito le sue parole:

Ho saputo una notizia un po’ particolare, cioè tu Cate volevi prendere parte al posto mio al video di Sal Rossetto E Caffè che tra l’altro è stato un successo pazzesco! Ma amore non è possibile perché Sal cercava un’attrice bionda naturale e quindi ha pensato subito a me, non ha avuto dubbio alcuno soprattutto per il capello.

Martina ha tuttavia immediatamente aggiunto:

Chiaramente sto scherzando!

Poco prima nel corso dell’intervista Caterina Balivo ha lanciato una frecciatina evidente ai cantanti di oggi. Nel lodare Sal Da Vinci per aver ottenuto il disco di platino ha difatti sottolineato come lui ci fosse riuscito anche senza utilizzare l’autotune.