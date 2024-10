Cugini Di Campagna, Ivano spiazza Balivo: gli ‘inciuci’ di Selvaggia

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 questo pomeriggio, Caterina Balivo ha invitato in studio i Cugini Di Campagna e la loro maestra Rebecca Gabrielli. La coppia è stata la prima ad essere eliminata da Ballando Con Le Stelle sabato scorso. Proprio sulla loro esperienza all’interno del programma condotto da Milly Carlucci si è incentrata gran parte della loro intervista. In particolare la conduttrice ha fatto loro qualche domanda sul rapporto con Selvaggia Lucarelli. A quel punto Ivano ha rivelato un retroscena inedito in merito alla loro conoscenza. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di La Volta Buona. Tra gli ospiti in studio ci sono stati anche i Cugini Di Campagna, reduci dalla loro esperienza a Ballando Con Le Stelle. Il gruppo è stato difatti il primo ad essere eliminato nella puntata di sabato scorso. Proprio a riguardo la conduttrice Caterina Balivo ha incentrato gran parte dell’intervista. In particolare ha chiesto ai quattro chi volessero salvare e chi tritare tra i cinque giudici: Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A quel punto Ivano Michetti si è abbandonato ad un retroscena riguardo la Lucarelli.

Il Cugino ha immediatamente affermato di voler salvare Selvaggia perché la conosceva da circa vent’anni. Caterina gli ha quindi chiesto come fosse avvenuta la loro conoscenza e lui ha spiegato che per la prima volta si erano incontrati in Marocco per un reality show, precisamente La Fattoria. Ivano ha raccontato che inizialmente erano amici ma poi il rapporto si era incrinato in seguito ad un episodio in particolare. Lui l’avrebbe difatti beccata ad ‘inciuciare’ con un altro concorrente mentre se ne stava nascosto in un capanno.

Di seguito il racconto di Ivano a Caterina:

S’incrinò quest’amicizia quando io scappai e mi misi dentro un capannino per cercare di riposare. Chi c’era fuori? C’era Selvaggia che inciuciava con Clemente Pernarella.

Sia la conduttrice che gli altri Cugini Di Campagna hanno provato a zittirlo, tuttavia Ivano ha continuato il suo racconto:

Allora le ho detto “Selvaggia stavolta ti rovino!”. Però non l’ho rovinata perché è una carissima ragazza.

Lo show di Michetti è poi continuato. Il musicista ha difatti sbagliato il nome di Carolyn Smith chiamandola Catherine e ha anche tritato senza pietà la foto di Alan Friedman accusandolo di avergli dato del vecchio! Insomma l’ospite si è mostrato del tutto senza freni, lasciando di stucco la Balivo.