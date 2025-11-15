Sabrina Pausini: “Pace con mia cugina Laura? Mai, vi dico cosa mi ha fatto”

Sabrina Pausini, cugina della cantante Laura, ha spiegato perché dopo la morte di suo padre Ettore (l’uomo è stato investito pochi giorni fa da un pirata della strada mentre era in bici) ha dichiarato di non volere l’artista di Solarolo al funerale del genitore. Il caso relativo alla spinosa vicenda familiare è scoppiato a distanza di poche ore dal decesso di Ettore, quando Sabrina, rivolgendosi ai giornalisti, ha tuonato via social che la parentela tra lei e il ramo della famiglia di Laura è “solo sulla carta”.

Laura Pausini, la cugina Sabrina spiega perché non parla con la cantante

“A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale“, ha scritto Sabrina, rendendo noto che tra lei, la cugina e il padre di quest’ultima, Fabrizio (vale a dire il fratello del defunto), i rapporti si sono interrotti da tempo. Sulla questione Sabrina è tornata nelle scorse ore, rilasciando un’intervista al settimanale DiPiù a cui ha spiegato la sua versione dei fatti e perché ci sono rapporti tesi a livello familiare.

“Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre“, ha detto Sabrina. Laura, alle esequie non si è vista, suo padre Fabrizio ha invece voluto prendere parte alla cerimonia funebre del fratello Ettore. A che cosa ha fatto precisamente riferimento Sabrina quando ha fatto menzione dei “momenti critici”?

Alle gravi malattie che hanno affrontato i suoi genitori. Sua madre, anni fa, ha lottato contro un tumore ed è deceduta. Nel 2012 anche suo padre Ettore è stato colpito da un cancro da cui è riuscito a guarire. “Non è scontato esserci. Alla fine me ne sono fatta una ragione, noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro”, ha aggiunto Sabrina.

Pace tra cugine? Sabrina durissima: “Mai”

La frattura con la cugina Laura è insanabile. Per lo meno dal punto di vista di Sabrina che, sempre al magazine DiPiù, ha sottolineato che non ha alcuna intenzione di riappacificarsi con il ramo della famiglia della cantante. Su tale eventualità è stata irremovibile: “Una pace? No, no e no. Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia”.

La popstar di Solarolo non ha commentato direttamente le esternazioni della cugina, nemmeno quelle che la invitavano a non partecipare al funerale dello zio. Un ‘colpo’, però, lo ha battuto. Poche ore dopo la sepoltura del parente, sul suo profilo Instagram ha fatto apparire il seguente messaggio dedicato a Ettore: “Ciao zio. Tu sai, io so. Riposa in pace. Ti voglio bene”.