Sabrina Pausini: “Non voglio Laura al funerale di mio papà”. La reazione della cantante

Domenica scorsa è morto a Bologna Ettore Pausini, lo zio della cantante Laura. Una scomparsa tragica: il 78enne è stato travolto da un pirata della strada 29enne mentre era in sella alla sua bici. L’impatto è stato devastante e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Dopo la fuga, il conducente si è costituito chiedendo scusa e affermando di non aver pensato di aver ucciso. La vicenda ha anche fatto emergere alcuni retroscena spinosi relativi alla famiglia Pausini. Sabrina, la figlia di Ettore, ha dichiarato di non volere al funerale la cugina Laura, lasciando intendere a chiare lettere che con l’artista non ha alcun tipo di rapporto.

Funerali di Ettore Pausini, Laura assente e attaccata dalla cugina Sabrina

“A chi ha sottolineato la parentela, sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale”. Questo il commento di Sabrina in riferimento alle notizie che rimarcavano che Ettore era lo zio di Laura. Una presa di posizione tanto dura quanto inaspettata. E infatti, ai funerali del 78enne, che sono stati celebrati sabato 8 novembre alla Certosa, Laura non si è vista. Presenti invece il padre e la sorella della cantante, Fabrizio e Silvia Pausini. “Siamo venuti per mostrare affetto per lo zio”, ha dichiarato a caldo Silvia.

“Papà mi diceva di non mollare mai, lottare e ascoltare tutti i punti di vista senza imporsi troppo. Chi lo ha ucciso? Non lo perdono, ma vorrei vederlo in volto. Ci vuole un delinquente per superare in quel punto là, come fai a fare una manovra del genere?”, ha detto Sabrina Pausini, poco dopo la conclusione del funerale.

Le parole della cantante per lo zio Ettore ucciso dal pirata della strada

Laura Pausini ha evitato di commentare in modo diretto le polemiche e le dure esternazioni della cugina, preferendo non partecipare alle esequie. Una ‘reazione‘ alle parole di Sabrina, però, l’ha avuta. Su Instagram, nella serata di sabato 8 novembre, cioè poco dopo la fine della celebrazione dei funerali, ha pubblicato un post tra le sue Stories. In particolare, ha fatto apparire una foto dello zio Ettore, corredandola con la seguente didascalia: “Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. TVB”.

Nessun accenno diretto alle parole della cugina, ma la didascalia scritta dall’artista di Solarolo sembrerebbe voler tratteggiare una situazione differente rispetto a quella descritta da Sabrina. Quel “Io so. Tu sai”, con la chiusura “TVB”, cozza infatti con la tuonata della cugina che ha sostenuto che a quella parte di parentela nulla mai è fregato di lei e del padre.