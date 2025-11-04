Laura Pausini, zio morto: feroce attacco della cugina contro la cantante

Tra le ultime notizie di cronaca c’è quella legata a Ettore Pausini, lo zio di Laura Pausini, che è morto a causa di un grave incidente stradale. L’uomo è stato investito da un pirata della strada, mentre si ritrovava a percorrere in sella alla sua bici gli Stradelli Guelfi, a Bologna. In molti si aspettavano da parte della nota cantautrice italiana un commento pubblico per esprimere il suo dolore. Ma ecco che, invece, arriva un amaro sfogo da parte della cugina Sabrina, che si scaglia proprio contro l’artista!

Tramite le sue parole, riportate da Repubblica, si percepisce chiaramente che la donna non vuole vedere il nome del padre accostato a quello della cantautrice. Il motivo qual è? Sembra che i rapporti in famiglia siano abbastanza tesi. Sabrina, infatti, dichiara questo:

“A chi ha sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta”

Dunque, Sabrina spera che da ora in poi, parlando del brutto incidente del padre, non venga menzionata, appunto, Laura Pausini. Le sue parole sono abbastanza forti, tanto che la famiglia della cantautrice non sarebbe ben voluto neppure al funerale. Intanto, la donna si scaglia anche contro chi ha investito il padre uccidendolo: “Era mio padre e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino”.

Chiaramente, la cugina della Pausini sta affrontando un terribile lutto, anche perché aveva già perso sua mamma quando era giovanissima, sempre come riporta Repubblica. Tali dichiarazioni arrivano a oltre 24 ore dalla morte di Ettore Pausini. Quest’ultimo era il fratello del padre di Laura. Nel frattempo, la Pausini, che di recente si è ritrovata a lottare pubblicamente contro Gianluca Grignani, resta in silenzio.

Infatti, la nota cantautrice non ha condiviso alcun commento legato al grave incidente che ha visto lo zio morire, di cui stanno parlando i giornali. Ma in passato Laura aveva parlato di Ettore. Allo zio aveva dedicato un bellissimo messaggio d’affetto, tramite i social network, per la sua guarigione: “Mio zio è un vero campione. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene”. Sembra, dunque, che in quel periodo i rapporti non fossero così tesi. Ma proprio perché in precedenza aveva espresso questo dolce pensiero per lo zio, ora il suo silenzio fa decisamente rumore.