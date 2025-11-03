Laura Pausini, tragedia: lo zio Ettore ucciso da un’auto pirata, terribile dinamica

Laura Pausini colpita da un grave lutto. Suo zio Ettore è stato ucciso domenica 2 novembre, all’ora di pranzo, mentre stava pedalando in bicicletta alle porte di Bologna, in via Stradelli Guelfi. Il 78enne è stato investito da un’auto pirata. Il conducente del mezzo, dopo aver travolto l’anziano, si è dato alla fuga. Ora è caccia all’uomo. Ettore, originario di Solarolo, ogni sabato e domenica faceva un lungo giro in bicicletta. Nelle scorse ore, come riferisce Il Corriere della Sera, stava probabilmente rincasando quando è avvenuto l’incidente mortale. Un impatto terrificante. La sua mountain bike è andata distrutta. Chi era alla guida della vettura non si è fermato a prestare soccorso.

Laura Pausini, morto lo zio Ettore: pirata della strada in fuga

Per il momento la cantante de La Solitudine non ha rilasciato dichiarazioni. Ha parlato invece Stefano Giordani, il presidente dell’associazione Onconauti Bologna, amico da oltre tre decenni di Ettore. “Un uomo immenso”, ha scandito Giordani. Tanto dolore e anche tanti dettagli relativi all’incidente da chiarire. Per il momento, da quanto raccontato da testimoni e da quanto trapelato dai primi rilievi, si sa che Ettore Pausini è stato travolto violentemente dall’auto.

Il 78enne è praticamente finito sotto alla vettura che lo ha investito. Le grandi macchie di sangue e la carcassa di quel che resta della sua bici confermano questa terribile dinamica. Chi ha allertato i soccorsi ha spiegato di aver visto la mountain bike di Ettore volare a causa del forte impatto. I sanitari del 118 che si sono precipitati sul luogo della tragedia hanno provato a rianimare per circa un’ora lo zio della cantante, ma ogni tentativo è risultato purtroppo vano. Troppo gravi le lesioni riportate dall’anziano. Intorno alle 14:30 è stato formalizzato il decesso.

Sempre secondo i testimoni, l’auto pirata che ha investito Ettore è un’Opel Astra di colore bianco, vecchio modello. Le forze dell’ordine, controllando le immagini delle videocamere della zona, hanno confermato che a travolgere il 78enne è stata proprio una vettura bianca Opel Astra. Nei filmati passati al setaccio, rende sempre noto Il Corriere della Sera, non è però possibile leggere la targa.

Chi era Ettore Pausini

Ettore Pausini aveva una figlia, era fratello di Fabrizio (il padre di Laura) ed era rimasto vedovo. Amava andare in bici e lavorava da trent’anni come barbiere in piazza Azzarita. Anni fa aveva dovuto affrontare un tumore. Lo aveva sconfitto. Dopo essere guarito era diventato uno dei testimonial dell’associazione Onconauti, che offre attività di riabilitazione ai pazienti oncologici.

Nel 2016, la nipote Laura, con orgoglio, aveva diramato sui social un volantino dell’associazione in cui si vedeva l’amato zio. “Ettore 1, tumore zero, la partita della vita”, si leggeva sul biglietto. “Mio zio Ettore Pausini è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene!“, commentava la musicista.