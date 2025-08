Laura Pausini dimagrita: l’ironia della cantante sui chili persi

Laura Pausini si è recentemente mostrata sui social in costume ed alle prese con delle lezioni di acquagym. I suoi follower hanno immediatamente notato un suo dimagrimento, così come le hanno sottolineato in alcuni dei commenti lasciati sotto alle foto pubblicate sui social. Poche ora fa, la cantante ha voluto rispondere ad alcuni di questi, parlando dei chili persi con ironia. Scopriamo meglio che cosa ha scritto nello specifico.

L’estate è arrivata anche per i vip. Le vacanze, tuttavia, non sono arrivate per Laura Pausini che ha rivelato di stare lavorando in costume. La cantante de “La Solitudine” ha difatti pubblicato alcune sue foto in bikini e delle storie in cui la si vede in piscina a fare acquagym. In accompagnamento al carosello di immagini, Pausini ha usato tale didascalia: “E’ lunedì, è agosto, zero vacanze ma tantissime cose di lavoro da fare con un sorriso gigante… In costume… Mille altre cose random… E Lauro Pausini”.

Un dettaglio è immediatamente saltato all’occhio di alcuni suoi fan. L’artista si mostra difatti dimagrita, così come alcuni utenti hanno evidenziato nei commenti lasciati sotto al post. La stessa Laura, tempo fa, aveva rivelato di aver perso alcuni chili (precisamente circa una ventina) e di stare seguendo una dieta.

In risposta ai commenti degli utenti che le hanno sottolineato il cambiamento, Pausini ha risposto con ironia. In particolare un utente le ha scritto: “Mi piacevi più prima bella paciarotta, ora in alcune foto non ti riconosco”. A tali parole la cantante ha replicato che tornerà presto ad essere quella di un tempo, così la gente potrà tornare a criticarla. Anche in risposta ad un altro commento, in cui un follower le domandava come si sentisse adesso nel mostrarsi in costume, l’artista ha risposto che si sente bene ma che tornerà presto a mangiare e che pertanto non lo metterà più.

Di seguito i commenti e le risposte ironiche di Laura Pausini:

Oltre ai fan della cantante hanno commentato le foto anche alcuni suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i commenti c’è anche quello di Giorgia, che le ha evidenziato come stesse bene in costume.