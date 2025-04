Laura Pausini irriconoscibile: “Quanti kg ho perso, ecco la mia dieta”

Irriconoscibile, photoshoppata, rifatta e altre ‘carezze’ del genere si è beccata ingiustamente Laura Pausini nelle ultime settimane. Motivo? Perché ha mostrato una forma smagliante. La cantante è dimagrita parecchio. Secondo le malelingue si sarebbe sottoposta a trattamenti ‘diabolici’. Per altri in realtà non ha perso peso e il suo fisico slanciato sarebbe non veritiero bensì frutto di un sapiente uso di Photoshop. Per non farsi mancare nulla gli haters hanno pure detto che l’artista è diventata irriconoscibile sostenendo che abbia fatto un uso esagerato della chirurgia estetica. La verità, invece, è un’altra ed è riconducibile a una storia di sacrificio e costanza, come ha spiegato la diretta interessata.

Laura Pausini dimagrita di 20 kg: nessuna dieta miracolosa e tanto sacrificio

Su Instagram, ammirando alcune foto di Laura Pausini, una fan ha chiesto direttamente alla cantante come abbia fatto a calare di 20 kg. L’artista di ‘Strani amori’ ha intercettato la domanda e ha dato una lunga spiegazione alla donna, riferendo che da un anno, vale a dire dall’aprile 2024, ha iniziato una dieta alimentare assieme a un professionista oltre ad aver cominciato a fare ginnastica diversi giorni a settimana. A ciò va aggiunto che si è sempre tenuta in movimento sul palco durante il suo tour.

“Come ho fatto a perdere 20 kg? Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente”. Così ha esordito la Pausini in merito al suo vistoso dimagrimento.

Niente punturine e niente trattamenti miracolosi

L’artista ha aggiunto che quando ha iniziato la dieta si pesava una sola volta al mese per cercare di capire se ciò che stava facendo dava risultati. E sì, i risultati sono arrivati eccome. “Ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”, ha confessato la Pausini che ha tenuto a rimarcare di non aver fatto in alcun modo ricorso alle diete o alle punturine ‘miracolose’ tanto in voga di questi tempi.

“Non ho fatto punture – ha scritto la musicista – e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le lo consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni”.

La Pausini ha concluso affermando che chi ha intenzione di perdere peso deve partire dal presupposto di fare inevitabilmente sacrifici, applicandosi con una ferrea volontà. Ha anche sostenuto che non si deve avere fretta e che il dimagrimento, se sano, non può avvenire in tempi rapidissimi. Invece, con una dieta corretta e l’esercizio fisico “anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”, ha concluso.