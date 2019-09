Sabrina Paravicini lotta contro il tumore: l’attrice è stata operata

Attrice Un Medico in Famiglia malata: Sabrina Paravicini è stata operata

Sabrina Paravicini è stata operata. L’attrice di Un Medico in Famiglia si è sottoposta ad un intervento nella giornata di giovedì 5 settembre. L’interprete di Jessica sta combattendo da inizio anno contro un tumore al seno. Negli scorsi mesi la Paravicini si è sottoposta ad un ciclo di chemioterapia e ora è entrata in sala operatoria. In un lungo post su Instagram, dove è sempre molto attiva nonostante il periodo buio, la 49enne ha annunciato che l’intervento è perfettamente riuscito. Tutto è andato per il meglio, anche se il dolore è ancora piuttosto forte. Sabrina ha passato una notte insonne ma grazie al supporto delle infermiere presenti in ospedale è riuscita a superare le ore più difficili e questa mattina ha ripreso a mangiare.

Sabrina Paravicini racconta su Instagram l’ultima operazione

“‘Ciao mamma, spero che resterai viva’. Mi hai salutato così davanti all’ingresso dell’ospedale. E io ti ho sorriso dicendoti che sarei rimasta viva. Ti ho detto: ‘Non eravamo d’accordo che sarei morta a 105 anni?’ ‘Lo so mamma ma io ho paura’. La verità è che avevo paura anche io, ho nascosto un foglio in casa con scritte delle cose. Indicazioni per Nino se fosse successo qualcosa”, ha raccontato Sabrina Paravicini su Instagram.“Ieri mi hanno operata. È stata una giornata strana di dolori e sonno. Questa notte non ho dormito. Appena mi addormentavo facevo sogni di ‘servizio’: drenaggi, morfina, infermieri. Poi di colpo aprivo gli occhi e ascoltavo il silenzio del reparto interrotto ogni tanto dai campanelli dei pazienti. Non ho bevuto acqua e mangiato nulla fino a questa mattina alle 8. È stato bello mangiare qualche biscotto e sorseggiare del the”, ha aggiunto.

L’intervento di Sabrina Paravicini è riuscito perfettamente

“È andato tutto bene. Ora due dolcissime infermiere mi hanno fatta alzare dal letto. Mi hanno tolto il camice della sala operatoria e mi hanno rivestita. Questa notte un’infermiera mi ha lavata, con garbo e discrezione. Le mie compagne di stanza sono dolci e affettuose. Io mi sento come se avessi mille anni. Ma sono in piedi. Sono ancora in piedi”, ha concluso Sabrina Paravicini che da tempo si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Una scelta fatta principalmente per prendersi cura del figlio Nino, affetto da Sindrome di Asperger.

Come Sabrina Paravicini ha scoperto di avere il cancro

Sabrina Paravicini ha scoperto di avere un cancro al seno lo scorso dicembre. Il tumore era nascosto dietro alcune cisti presenti sotto il capezzolo: le cellule tumorali hanno attaccato le cisti e il corpo ha avuto una reazione istantanea. Subito dopo la scioccante scoperta Sabrina si è sottoposta ad un intenso ciclo di chemioterapia, concluso qualche settimana fa.