Sabrina Paravicini tumore al seno: chemioterapia per l’attrice di Un Medico in Famiglia

Continua la lotta di Sabrina Paravicini contro il tumore al seno. L’attrice diventata famosa con il ruolo di Jessica in Un Medico in Famiglia aggiorna costantemente i fan sulle sue condizioni di salute. Nella recente foto su Instagram la Paravicini ha mostrato i capelli che stanno crescendo a poco a poco dopo la chemioterapia alla quale si è sottoposta negli ultimi mesi. Sabrina ha accompagnato lo scatto con un messaggio forte e profondo, che in pochi minuti ha fatto incetta di like e commenti. Una didascalia che ha commosso tutti e regalato una speranza a chi, come la 49enne, sta facendo i conti con una battaglia così dura e intensa.

Come sta oggi Sabrina Paravicini di Un Medico in Famiglia

“Meno capelli ma occhi più sorridenti. Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati. Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa. Dolore che pensavo di avere elaborato a mio modo, ma che invece era rimasto nell’epidermide, nella carne, nelle cellule. È come se negli ultimi sei mesi avessi vissuto più intensamente che negli ultimi vent’anni. Sicuramente è un pezzo di vita che mi ha insegnato più di quanto potessi mai immaginare. Che non dimenticherò mai più. Adesso sento di più, respiro di più, amo di più e adesso voglio di più”, ha detto Sabrina Paravicini su Instagram. L’attrice di Un Medico in Famiglia ha prontamente ricevuto messaggi di sostegno e affetto da parte dei suoi fan, che le hanno infuso maggiore coraggio e forza per affrontare questo percorso tortuoso e tutto in salita.

Sabrina Paravicini: il tumore e la malattia del figlio

Sabrina Paravicini ha scoperto di avere un cancro al seno lo scorso dicembre. Il tumore era nascosto dietro alcune cisti presenti sotto il capezzolo: le cellule tumorali hanno attaccato le cisti e il corpo ha avuto una reazione istantanea. Sabrina ha dovuto iniziare subito la chemioterapia perché il tumore non era operabile. Prima della malattia, la Paravicini ha dovuto fare i conti con i problemi di salute del figlio Nino, affetto da Sindrome di Asperger. Per stare accanto al piccolo l’attrice ha momentaneamente lasciato il mondo dello spettacolo.