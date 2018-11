Jessica di Un medico in famiglia, l’attrice Sabrina Paravicini a Vieni da me racconta la malattia del figlio Nino

Sabrina Paravicini è intervenuta a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, per parlare della malattia del figlio Nino. L’attrice – nota per il ruolo dell’infermiera Jessica in Un medico in famiglia – ha svelato che il ragazzino, oggi tredicenne, soffre della Sindrome di Asperger. Una patologia che è stata scoperta quando il bambino aveva tre anni: all’improvviso, ha cominciato a non parlare più e non relazionarsi con i genitori e le altre persone. Sabrina ha subito consultato dei psicologi e dei neuro psichiatri che hanno diagnosticato il problema del ragazzino. Proprio per dedicarsi al figlio la Paravicini ha messo da parte la sua carriera, che andava a gonfie vele dopo il successo della fiction di Rai Uno.

Come sta oggi il figlio di Sabrina Paravini: un film per accettare la diversità

Oggi Nino ha 13 anni ed ha imparato a convivere con la Sindrome di Asperger. Vive con la madre – che nel frattempo è tornata single – con la quale condivide la passione per l’arte. Il ragazzino sogna infatti di diventare regista e con Sabrina ha realizzato un film che parla della diversità. Nel progetto, auto prodotto dalla Paravicini, sono stati coinvolti pure lo scrittore Roberto Saviano, l’attore Fortunato Cerlino e l’astronauta Samantha Cristoforetti. Be Kind – questo il titolo del docu film – è stato presentato all’ultima edizione del Festival del cinema di Roma, riscuotendo applausi e consensi.

Che cos’è la Sindrome di Asperger?

La Sindrome di Asperger è un disturbo dello sviluppo, legato allo spettro autistico. Questa sindrome porta ad avere difficoltà nell’interazione con gli altri e comportamenti insoliti. Spesso chi soffre di questa patologia, ancora poco conosciuta, diventa vittima di bulli e viene emarginato a scuola o in altri contesti sociali.