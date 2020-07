Sabrina Paravicini cancro: “Allenando alla pazienza”, le condizioni di salute

Sabrina Paravicini sta vivendo un periodo davvero difficile, visto che circa un anno fa le è stato diagnosticato un tumore maligno al seno che le ha stravolto vita. Nel corso del tempo l’attrice non ha mai smesso di aggiornare i fan, anche quando le giornate si facevano più dure e il tempo scorreva lentamente a causa di un dolore fisico e psicologico del tutto inaspettato e mai provato prima: abbiamo scoperto così della sua malattia, dell’intervento a cui si è sottoposta e sempre così abbiamo imparato a conoscerla meglio, ad apprezzarne davvero il coraggio e la forza di volontà, la determinazione in un momento in cui non tutti sarebbero riusciti a guardare avanti, a raccogliere le energie e a sperare senza mai demordere in un ritorno, si fa per dire, alla quotidianità. Anche oggi Sabrina ha pubblicato uno sfogo duro sul cancro e sulla terapia che sta seguendo.

Sabrina Paravicini cancro: la forza dell’attrice nel momento più difficile della sua vita

La Paravicini ha scoperto di avere il cancro a febbraio 2019 e da lì è iniziato un calvario che ha messo a dura prova le sue condizioni di salute; proprio in questo periodo l’attrice ha cercato di trovare le forze in ogni dove, in sé stessa, nei suoi affetti più cari, in tutto ciò che di bello la vita le aveva offerto e che il cancro voleva toglierle, ed è stato così che ci ha presentato Carla, la sua parrucca, e sempre così ha raccontato a tutti che non si sarebbe mai stancata, che niente e nessuno le avrebbero impedito di vivere una vita sì diversa ma con l’entusiasmo di sempre. Lo sfogo di oggi dell’attrice di Un medico in famiglia non è diverso dagli altri scritti in passato ma è sempre commovente leggere le sue parole e vedere che i suoi occhi continuano a brillare infondendo speranza.

Lo sfogo di Sabrina Paravicini e la speranza di nuovi giorni: “Mi sto allenando alla pazienza”

Sabrina ha spiegato di non potersi esporre al sole perché la radioterapia ha compromesso la sua pelle, di non poter fare attività fisica perché non ha neanche le forze di andare in farmacia, di aver avuto non pochi problemi a causa dei medicinali che sta assumendo. Eppure nonostante questo sogna ancora: “Mi sto allenando alla pazienza – queste le sue parole su Instagram –. Aspetto il giorno in cui potrò correre di nuovo, il giorno che un ciuffo di capelli mi cadrà sulla guancia, il giorno in cui potrò fare una lunga vacanza al mare. Intanto – ha poi aggiunto concludendo il suo sfogo con i follower – mi concentro sul ‘dentro’ che poi è il ‘fuori’ perché la nostra essenza determina le nostre scelte, le nostre azioni, la nostra vita”. Sabrina dimostra di essere un grande esempio, per tutti, non solo per chi sta combattendo duramente una battaglia come la sua.