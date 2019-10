Sabrina Paravicini cancro, un mese dopo intervento: come sta e parole su figlio

Cancro Sabrina Paravicini, il messaggio di forza e speranza dell’attrice

Sabrina Paravicini non ha nascosto a nessuno il difficile periodo che sta attraversando a causa del cancro, e dopo aver rivelato a tutti la sua malattia ha continuato a tenere i fan aggiornati con foto e post sui suoi social network. L’attrice, conosciuta soprattutto per Un medico in famiglia ma con una carriera ricca di molti altri successi, ha recentemente scritto un lungo messaggio che inizia con “33 giorni dopo”: Sabrina ha parlato di com’è cambiata la sua vita dopo un mese dall’intervento e quello che ha lanciato è un messaggio di forza e di speranza, di determinazione e di resistenza, un invito a non mollare mai nonostante tutto.

Sabrina Paravicini malattia: come ha reagito il figlio Nino

“33 giorni dopo l’intervento – queste le parole della Paravicini –. 4 sedute di fisioterapia e 15 giorni di ginnastica a casa al braccio. Ho cominciato a guidare due settimane fa, inizialmente con fatica e solo tragitti brevi. Per me essere autonoma – ha aggiunto – è stato fondamentale. La mente si è rigenerata. Ho ricominciato a cucinare, visto che non posso portare pesi con il braccio sinistro. Nino – così ha iniziato a parlare del figlio – mi aiuta portando le pentole e i piatti in tavola. La mattina si alza da solo e si prepara la colazione. Vorrebbe prepararla anche a me, ma preferisco fare da sola. Poi lo porto a scuola in macchina e parliamo, mi fa una tenerezza immensa: è cresciuto così tanto in pochi mesi. Cerca di essere autonomo e cerca di essere di aiuto. Non ho potuto nascondergli la mia sofferenza. Neppure dietro a un sorriso. La mattina appena mi vede mi chiede un abbraccio”. Sabrina insomma è circondata dall’amore delle persone a lei più care e soprattutto da quello del figlio che cerca di starle vicino come meglio può in questo periodo difficile.

L’amore di Nino per mamma Sabrina: la confessione dell’attrice

A un certo punto del suo messaggio l’attrice ha scritto delle parole stupende che parlano proprio del fortissimo rapporto con Nino: “‘Un abbraccio di trenta secondi, mamma – queste le parole che le dice il figlio ogni volta –, come mi hai insegnato tu’. Pare – ha così commentato l’attrice – che abbiano provato scientificamente che un abbraccio di trenta secondi scatena le endorfine e la felicità. È così quando ci abbracciamo ci sentiamo immensamente felici! Fino a qui – conclude – tutto bene #finoaquituttobene #me #love #life #cancer #cancerfighter #fight #amore #home #cure #therapy #colors #breast #breastcancer”. Ogni commento a questo messaggio così carico di forza e di speranza sarebbe superfluo. Auguriamo a Sabrina Paravicini il meglio che questa vita ha ancora da offrirle.