Sabrina Ghio ha partorito, è nata la seconda figlia: dettagli e annuncio

Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta: è nata Mia. A dare l’annuncio è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Con una foto che la ritrae in ospedale insieme alla sua prima figlia Penelope e al suo futuro marito Carlo Negri, condivide tutta la sua felicità con il pubblico che la segue. E ovviamente non tardano ad arrivare i messaggi da parte dei fan e delle persone a lei care sotto il post. Ora la famiglia è al completo, come lei stessa scrive in questo lieto annuncio. La seconda figlia di Sabrina Ghio è nata proprio in queste ore.

“Adesso ci sentiamo completi 7.06.2022, 3 kg di puro amore. Alle 12.10 sei nata tu… Mia”, scrive l’ex tronista accogliendo la piccola. Tutti e tre appaiono felicissimi, ovviamente, di avere finalmente tra le loro braccia la bambina. Penelope ora è pronta a fare da sorella maggiore a Mia, dopo tutte le difficoltà che la sua mamma ha dovuto superare prima di godersi questo splendido momento. Scendendo nel dettaglio, la Ghio ha dovuto purtroppo affrontare tre aborti spontanei e di recente ne ha parlato a Verissimo, dove aveva già svelato nome e sesso della seconda arrivata.

Non solo, questo non è stato per Sabrina un anno facile anche perché ha dovuto combattere contro l’infezione di papilloma virus, che l’ha portata a subire un’operazione chirurgica. Fortunatamente il problema è stato preso in tempo e così risolto. A luglio dell’anno scorso ha vissuto il suo aborto spontaneo, mentre si trovava in vacanza. Si è ritrovata poi ad affrontare questa situazione altre due volte, ovvero a novembre e ad aprile.

Ma intorno ai brutti momenti, ci sono anche quelli che più fanno sorridere. Infatti, è poi arrivata questa gravidanza, che fortunatamente è andata bene e ha portato al mondo la piccola Mia. Ovviamente, per Sabrina Ghio sono stati mesi di grandi ansie e preoccupazioni, visto quello che aveva appena dovuto affrontare con le altre tre gravidanze.

L’ex tronista ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi oggi torna a sorridere. Presto a rendere ancora più speciale questa fase della sua vita sarà il matrimonio con il compagno Carlo. Quest’ultimo le ha fatto la sua proposta di matrimonio in Puglia, nella Masseria Torre Coccaro. Qui, con grande emozione, Sabrina ha accettato di diventare sua moglie.

Ad agosto la Ghio sposerà il suo Carlo, affiancata dalle sue due figlie, Penelope e Mia. E ora non resta, dunque, che attendere il momento delle nozze. I fan dell’influencer non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli della cerimonia!