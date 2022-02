Sabrina Ghio, lacrime e gioia a Verissimo: svelati sesso e nome del bebè

Intervista intensa e a tratti dolorosa quella che ha visto protagonista Sabrina Ghio a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua storia, costellata di ostacoli, a Silvia Toffanin, lasciandosi andare in più frangenti alle lacrime. Oggi Sabrina è tornata a sorridere ed è pronta a dare una sorellina a Penelope: infatti è in incinta di una femminuccia che chiamerà Mia. Il sesso e il nome del frutto d’amore che porta in grembo sono stati svelati dalla donna proprio nel corso della chiacchierata nel salotto della rete ammiraglia Mediaset. Una gravidanza che ha un sapore particolare per la Ghio, visto che in passato ha dovuto affrontare ben tre aborti spontanei.

Prima del lieto annuncio spazio ai momenti difficili. L’ex tronista ha così ha narrato le difficoltà in cui si è ritrovata. Nell’ultimo anno ha dovuto fronteggiare l’infezione di papilloma virus che l’ha costretta a operarsi. Prima ci sono state ben tre gravidanze interrotte. “Sono stati mesi particolari, sono stata a riposo e ho passato le mie giornate ferma. Ho avuto un piccolo distacco della placenta, gli ormoni si fanno sentire. Mia figlia e il mio compagno mi prendono in giro perché piango per qualsiasi cosa”, ha raccontato alla Toffanin, che in più occasioni si è commossa.

Per quel che riguarda il papilloma virus, ha spiegato che oggi la “cosa è risolta”, grazie a un intervento chirurgico caldeggiato da un esperto a cui la Ghio ha prestato ascolto. “Io poi mi sono operata sotto consiglio del ginecologo – ha narrato -. Abbiamo operato subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo”.

Sabrina ha poi parlato dei tre aborti spontanei: “Era luglio dell’anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino”. Medesima situazione si è verificata a novembre e ad aprile.

Sabrina Ghio: il periodo buio, la rinascita e l’amore per Carlo Negri

Dopo il periodo buio l’influencer è riuscita a riemergere: oggi è incinta e tutto sta procedendo bene. Al suo fianco c’è il compagno Carlo Negri, che lo scorso agosto le ha fatto la proposta di matrimonio, prontamente accettata dall’ex tronista. Il ragazzo, classe 1991 ed originario di Crotone (rispetto a Sabrina ha 6 anni in meno), ha chiesto in sposa l’amata nella splendida cornice della Masseria Torre Coccaro, in Puglia.

Con Penelope (primogenita della Ghio, avuta da una precedente relazione), Carlo ha legato molto. Ora attende Mia. Per quel che riguarda la relazione sentimentale, Sabrina ha confidato che all’inizio era molto titubante, anche per gli anni in più rispetto al fidanzato. Ogni dubbio si è diradato nel corso della conoscenza: oggi con Carlo forma una coppia affiatata e felice.