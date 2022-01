Uomini e Donne, Sabrina Ghio è incinta: secondo figlio in arrivo

Il 2022 di Sabrina Ghio si apre con gioia: l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di aspettare un bambino. La 36enne l’anno scorso ha vissuto momenti difficili in quanto le è stato diagnosticato un processo tumorale in fase iniziale. Dopo essersi sottoposta alle cure del caso per l’ex ballerina è arrivata la proposta di matrimonio da parte del suo attuale compagno. A quanto pare però i preparativi per le nozze si fermeranno almeno per un po’. Ecco tutti i dettagli sul lieto annuncio.

Sabrina Ghio ha comunicato di essere incinta attraverso un video postato sul suo profilo Instagram la mattina del 22 gennaio 2022. Il video in questione ritrae la bionda 36enne mentre accarezza il suo pancione, coccolata dal compagno e dalla sua primogenita sulle dolci note di “Easy on Me” di Adele. La Ghio ha scritto, sotto al video, una lunga descrizione nella quale ha ricordato gli ostacoli che ha affrontato di recente, spazzati via dalla felicità che sta finalmente provando oggi.

“Posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora…mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio!”

La Ghio non ha dato, per ora, ulteriori dettagli sul nascituro. Non si sa ancora da quanti mesi l’ex ballerina porta avanti la gravidanza né il sesso del suo secondogenito, anche se il cuore di colore azzurro posto alla fine della descrizione del video lascia pensare che si tratti di un maschietto. Tuttavia, per ora, queste sono solo ipotesi.

UeD Sabrina Ghio, la vita dopo i problemi di salute

La vita torna quindi a sorridere a Sabrina Ghio dopo un anno disastroso. La 36enne ha infatti subito un improvviso intervento chirurgico per bloccare ciò che si sarebbe presto tramutato in tumore. Poi ha avuto problemi di salute legati alla terapia di medicine alla quale si è dovuta sottoporre. Per fortuna queste difficoltà sono state controbilanciate da un momento davvero speciale: lo scorso agosto 2021, infatti, il compagno della Ghio le ha fatto una magica proposta di matrimonio.

La 36enne e il promesso sposo, Carlo Negri, stanno insieme dal 2019. Il padre del secondo figlio della Ghio ha 30 anni ed è originario di Caserta. L’ex allieva di Amici è già mamma della piccola Penelope di 8 anni, avuta dal matrimonio con l’immobiliarista Federico Manzolli terminato nel 2014.