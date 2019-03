Sabrina Ferilli in lacrime a Verissimo: “È un torto enorme”

Sabrina Ferilli si commuove a Verissimo per la nuova fiction L’amore strappato

L’amore strappato, la nuova fiction Mediaset, ha lasciato il segno in Sabrina Ferilli. L’attrice non ha nascosto le lacrime mentre presentava il suo ultimo lavoro a Verissimo. “È un torto enorme. È una storia che non passa inosservata, cose simili accadono ancora oggi”, ha detto la romana a Silvia Toffanin. “Ho sempre cercato di dare voce a quello che non funziona, alle minoranze a chi ha subito torti. Questa è una storia che mi ha toccato tanto, proprio per questa forma di partecipazione che ho rispetto a certi problemi”, ha aggiunto. E poi ancora: “Questi sono film che ti porti dentro per tanto tempo. Sicuramente non finisce qui la mia attenzione su questo tema. È tutto molto forte e ingiusto. Proprio una settimana fa in Sicilia è successa la stessa cosa ad un altro genitore”.

L’amore strappato: la fiction è tratta da una storia vera

La fiction L’amore strappato è tratta da una storia vera, accaduta in Italia negli anni Novanta. “Non ho voluto incontrare la famiglia, perché io sono poi chiamata a realizzare un film, mi appoggio ad un copione. Per cui non mi andava di avere un rapporto che avrebbe potuto magari far nascere degli equivoci, delle aspettative. Ma è chiaro che ho recitato tutti i giorni con questa famiglia nel cuore”, ha ammesso Sabrina Ferilli a Verissimo.

L’amore strappato è ambientato negli anni Novanta

L’amore strappato è liberamente ispirata al libro Rapita dalla Giustizia, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. La nuova fiction Mediaset partirà domenica 31 marzo e andrà in onda per tre settimane consecutive.