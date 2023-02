Sabrina Ferilli contro i selfie con Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo. Un gesto di violenza secondo tanti, una mancanza di rispetto assoluta davanti al dolore di una donna che seppur famosa era lì nei panni di una donna che ha appena perso suo marito. Maria e Maurizio hanno passato una vita insieme, lei si è ritrovata all’improvviso sola e ciò non è bastato a frenare la voglia di alcuni di chiedere una foto alla De Filippi.

Se ne è parlato a lungo ieri, la polemica si è accesa in men che non si dica e giustamente una larghissima parte del pubblico social ha condannato questa richiesta di selfie a Maria De Filippi. Una mancanza di rispetto, un gesto che fa perdere speranza nel genere umano. La dimostrazione che non c’è mai limite al peggio e che c’è gente capace di non fermarsi davanti a niente. Tra le persone che si sono esposte contro questo fatto c’è stata Selvaggia Lucarelli, che ha dedicato un duro post su Instagram a questo fatto.

“Il selfie con la vedova famosa”, così ha esordito Selvaggia nel suo post. Ha preferito non dedicare molto spazio e tempo a commentare la gente che ha chiesto la foto, ma ha dedicato un pensiero a Maria e “all’enorme sforzo” di accontentare queste persone. Lo sforzo per non essere riuscita a dire di no in quei momenti “a chi chiede con violenza” una foto proprio in quelle ore. Sotto al post di Selvaggia Lucarelli sono arrivati due commenti che non sono passati inosservati. C’è il commento di Sabrina Ferilli contro le foto chieste a Maria, che si è allacciata al “Per me era un va….lo al primo telefono che vedevo” di Selvaggia. Questo è ciò che ha scritto Sabrina:

“Minimo… Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa”

Sabrina e Maria sono unitissime, sono molto amiche e nonostante l’attrice si trovasse dall’altra parte del mondo quando Maurizio Costanzo si è spento non ha perso tempo. La Ferilli ha preso il primo volo ed è rientrata in Italia. Non solo lei, anche Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro le foto con Maria. Prima ha commentato il post della Lucarelli: “Non bisogna nascondergli la faccia ma ingrandirla e farla riconoscere a più persone possibili. Ha violentato il dolore”. Poi ha postato un tweet con la foto dell’uomo che ha chiesto un selfie: “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre”.