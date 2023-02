L’attrice romana, che si trovava fino a poche ore fa dall’altra parte del mondo, ha preso un aereo per rientrare in Italia

Sabrina Ferilli, una delle amiche più strette di Maria De Filippi (le due donne si frequentano anche al di fuori dell’ambiente televisivo), non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica dopo la morte di Maurizio Costanzo. L’attrice romana, al momento non è nemmeno andata a far visita alla camera ardente del compianto conduttore. Ma c’è un perché: la Ferilli non si è certo scordata dell’amica e di Costanzo, e tanto meno si è resa protagonista di un atteggiamento menefreghista.

Il punto è che quando ha saputo del decesso di Maurizio si trovava dall’altra parte del mondo, a Tokyo, in Giappone. Nonostante ciò, nelle scorse ore, ha fatto sapere tramite una Story Instagram, di aver preso un aereo e di aver fatto rientro in Italia. Non chiaro se il rientro fosse programmato proprio oppure se Sabrina abbia deciso di porre fine alla sua sosta in Asia per stare vicina a Maria e per commemorarne il marito. L’attrice non ha fornito i dettagli sulla questione, ma è probabile che si sia verificata la seconda opzione.

Insomma, per farla breve, la Ferilli raggiungerà l’amica il prima possibile per starle vicina e darle il suo sostegno. Per quel che riguarda la mancanza di dichiarazioni pubbliche, non ci si stupisce. Sabrina conosce profondamente Maria e condivide con le parecchi valori, tra cui quelli del riserbo e della privacy.

Ecco perché è fuor di dubbio che le due donne si siano sentite privatamente in questi giorni di lutto. Sicuramente meglio di un messaggio social. Anche perché l’affetto, quello vero e profondo, si manifesta non certo innanzi a una piazza virtuale dando in pasto sentimenti ed emozioni a degli sconosciuti.

Dopo la chiusura della camera ardente, ci saranno i funerali solenni che si svolgeranno a Roma lunedì 27 febbraio a partire dalle ore 15. Per quel che riguarda le visite in Campidoglio di queste ore al feretro di Costanzo, è scoppiata una bufera mediatica. Alcune persone hanno chiesto dei selfie innanzi alla bara alla vedova Maria De Filippi. Moltissimi sui social hanno ritenuto vergognosa una simile richiesta.