Maria De Filippi ha perso Maurizio Costanzo. Indiscrezioni provenienti dal suo cerchio famigliare dicono che sia rimasta scioccata dalla scomparsa del marito in quanto quello che doveva essere un piccolo intervento nella clinica Paideia di Roma si è trasformato in una tragedia. Secondo le ricostruzioni e secondo quanto raccontato dall’amico di una vita del giornalista, l’avvocato Assumma, Costanzo stava piuttosto bene giovedì tanto che ha parlato di progetti lavorativi. Venerdì invece è deceduto, con le sue condizioni che si sono aggravate fatalmente in poche ore. Dopo che è stata divulgata la notizia del decesso, migliaia di persone, via social, hanno omaggiato il conduttore ed espresso vicinanza alla moglie. Nessun messaggio a livello pubblico, invece, da parte di Sabrina Ferilli, amica stretta di Maria.

Perché l’attrice romana non ha riservato alcuna parola pubblica alla sodale? Chi conosce bene Maria sa quanto sia riservata (giusto per intenderci è la regina di Mediaset ma non ha nemmeno un profilo social attivo). E sa altrettanto bene che, proprio alla luce del sacro riserbo che ha sempre mantenuto sulla sua vita privata, tutto vuole tranne che i riflettori si accendano su di lei in un momento così drammatico. Perché un conto è stare in video, narrare le storie degli altri, forgiare programmi e organizzarli con maestria chirurgica. Un altro è essere sbattuti innanzi alla telecamere in un momento di profonda sofferenza.

A Costanzo, però, in quanto personaggio pubblico e influente come pochi nella storia contemporanea italiana sono stati riservati i funerali solenni. Giusto così. Non che la moglie non sia d’accordo con tale decisione. Il punto è che lei, probabilmente per la prima volta da 33 anni a questa parte (cioè da quando sposò Maurizio), si ritrova a dover avere a che fare con ciò che ha sempre scansato. Ossia gli occhi puntati sul suo privato, custodito con saggia e oculata gelosia per decenni.

Si torni quindi a Sabrina Ferilli: da amica vera, che ben conosce la sensibilità di Maria, se ne è stata zitta pubblicamente (senza dubbio è vicina alla De Filippi in privato, che è ciò che più conta). Con ogni probabilità non ha voluto accendere ulteriori riflettori sulla conduttrice pavese, ben consapevole che non è ciò che quest’ultima vuole. Ci sono silenzi affettuosi e pieni d’amore che valgono più di mille parole sdolcinate. E Sabrina lo sa.