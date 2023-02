È stata chiusa oggi 26 febbraio la camera ardente di Maurizio Costanzo, allestita nel palazzo del Campidoglio, a Roma. Moltissimi volti noti e persone comuni sono venuti a rendere omaggio allo storico conduttore e giornalista. Ovviamente, tra i presenti anche i figli Saverio, Camilla e Gabriele e la moglie Maria De Filippi. La conduttrice si è fermata con le varie persone venute nella Sala della Protomoteca a dare un ultimo saluti a Maurizio, ricevendo le condoglianze e stringendo mani. Un paio di fan, però, si sono spinti oltre e hanno chiesto un selfie a Maria, che glielo ha amabilmente concesso. Questo gesto ha scatenato, giustamente, una forte polemica, sottolineando il cattivo gusto e la vergogna nel chiedere una foto alla vedova davanti la bara del marito. Tra i tanti commenti indignati, è arrivato anche quello di Selvaggia Lucarelli, che ha espresso senza peli sulla lingua il suo pensiero sulla triste vicenda.

Selvaggia Lucarelli: “L’enorme sforzo di Maria De Filippi”

La giornalista ha condiviso un video in cui è possibile vedere Maria che si mette in posa per la foto, accettando con un sorriso la disdicevole richiesta dei due soggetti in questione. Nonostante la situazione totalmente fuoriluogo, la ‘regina di Mediaset’ è riuscita a mantenere la sua diplomazia e garbo, cercando probabilmente di evitare un momento spiacevole. La Lucarelli, però, ha ammesso che non avrebbe reagito allo stesso modo se si fosse trovata al posto della 61enne ed ha fatto una giusta riflessione:

Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto pensiamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un va******lo al primo telefono che vedevo.

La verità che in tanti avrebbero reagito come Selvaggia e, onestamente, quelle persone avrebbero meritato tale trattamento. Come ha sottolineato la Lucarelli, si è trattato di una richiesta violenta e che rispecchia una società in cui la voglia di apparire ha ormai superato qualsiasi forma di buonsenso. Dello stesso parere anche Sabrina Ferilli, che ha preso il primo volo da Tokyo per stare vicino alla sua cara amica. L’attrice romana ha commentato così il post di Selvaggia Lucarelli: “Minimo… perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione… non credo te la possa insegnare io…. Ma ti farei capire che non si fa”.

Gerry Scotti: lo stesso caso di Maria De Filippi

Anche Gerry Scotti aveva raccontato al podcast “Muschio Selvaggio” di aver vissuto un’esperienza simile a quella appena provata da Maria De Filippi. Il conduttore, infatti, aveva detto di aver trovato delle persone nell’obitorio dopo la morte di sua madre, che gli avevano chiesto un autografo. Gerry, giustamente, inizialmente avrebbe voluto solamente cacciare quella gente. Ma, ha confessato, dopo aver guardato sua mamma, ha firmato gli autografi, proprio per portare rispetto a lei in un momento del genere.