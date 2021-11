Si avvicina il weekend e per gli appassionati delle reti Mediaset e Rai torna l’appuntamento con i programmi più visti dei rispettivi palinsesti. Dopo una lunga settimana di impegni, studio o lavoro quale modo migliore per poter staccare la spina, se non godendosi un sabato all’insegna del divertimento, con i propri programmi preferiti?

E anche domani 6 novembre Silvia Toffanin, Massimo Bernardini e Milly Carlucci offriranno al proprio pubblico una serata in compagnia di tanti ospiti speciali. Ma quali saranno le celebrità di questo weekend che animeranno il pomeriggio e la serata di Rai e Mediaset?

Ecco tutte le anticipazioni.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Alle ore 16.30 su Canale 5 inizia una nuova puntata di Verissimo. Chi sarà intervistato da Silvia Toffanin questo sabato? Saranno in studio con la conduttrice ​Francesco Renga, Carolina Crescentini, Francesca Barra, che si racconteranno tra carriera e vita privata.

Per lo spazio dedicato ad Amici interverranno Veronica Peparini con il compagno Andreas Muller. Infine, Silvia Toffanin intervisterà Alessandro Zan, non per parlare del suo ruolo di deputato del Pd ma per svelare il suo lato privato ed umano.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Appuntamento alle 15 su Rai 3 con Massimo Bernardini con Tv Talk. Questo sabato l’argomento di apertura del programma sarà l’emergenza climatica.

Spazio poi alla politica in un dibattito con Veronica Gentili, Fabio Canino e Sabrina Giannini sui numerosi volti televisivi che si sono schierati in prima persona sul ddl Zan arenatosi al Senato. Con Franca Leosini, invece, si commenterà il suo nuovo programma “Che fine ha fatto Baby Jane?”. In aggiunta, si analizzeranno i numerosi casi di cronaca nera trasformati in racconti di fiction.

Paolo Conticini sarà al centro di un’analisi del nuovo format “Cash or Trash – Chi offre di più?”, al timone della conduzione. Infine, si parlerà del ritorno del pubblico negli studi televisivi in questo inizio di stagione e si approfondirà la nuova trasmissione che ha riportato Iva Zanicchi in prima serata, “D’Iva”

Ad arricchire il dibattito, sarà presente in studio Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar di Radio2, Paolo Giordano de “Il Giornale”, Claudia Rossi, giornalista de “Il Fatto Quotidiano” e Riccardo Bocca.

Gli ospiti di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Nella nuova puntata di Ballando con le stelle sarà protagonista dello spazio “Ballerino per una notte” Sandra Milo. L’attrice si esibirà con il maestro di ballo Angelo Madonia per conquistare il “bonus” da assegnare a una delle coppie concorrenti.

Ma le sorprese non sono finite qua perché ad aggiungersi tra gli ospiti della serata ci saranno gli atleti della Nazionale Italiana di Football americano, recentemente vincitori del Campionato europeo. Questi danzeranno sul palco di Ballando con le stelle insieme a sette ballerine del programma.

Le coppie che si sfideranno saranno Andrea Iannone – Lucrezia Lando, Arisa – Vito Coppola, Alvise Rigo – Tove Villfor, Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale, Fabio Galante – Giada Lini, Federico Lauri – Anastasia Kuzmina, Memo Remigi – Maria Ermachkova, Morgan – Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno – Samuel Peron e Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

La coppia Al Bano – Oxana Lebedew, invece, si è momentaneamente ritirata dalla gara per infortunio al piede della ballerina. Mentre Maykel Fonts, maestro di Mietta, torna finalmente sul palco di Ballando, dopo essersi negativizzato al Covid-19, per esibirsi in una coreografia con gli altri insegnanti di ballo. Si aspetta anche la guarigione di Mietta per rivedere la coppia tornare insieme in pista.