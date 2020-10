Tutti i volti noti che verranno ospitati dai programmi televisivi in onda nel pomeriggio e in prima serata sulle reti Rai e Mediaset

Sabato 31 ottobre 2020 sarà ricco di programmi televisivi sul piccolo schermo, che ospiteranno diversi volti noti. Il pomeriggio di Halloween vedrà protagonisti in tv Massimo Bernardini e la sua squadra con Tv Talk su Rai Tre, Silvia Toffanin con Verissimo su Canale 5 e Marco Liorni con Italia Sì su Rai Uno. In prima serata, il pubblico si ritroverà diviso tra due grandi trasmissioni: Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle con Milly Carlucci.

Si racconteranno nel salotto della Toffanin vari volti noti, come ogni sabato. Il 31 ottobre 2020, i telespettatori assisteranno all’intervista di Francesco Renga a Verissimo. Il cantante, tra i più amati nel nostro Paese, è pronto alla nuova avventura a All Together Now, nel ruolo di giudice. Nella trasmissione farà il suo ritorno proprio la conduttrice del game show musicale, ovvero Michelle Hunziker. Tra gli ospiti di questa puntata il pubblico di Canale 5 troverà Marco Masini. Non solo, entrerà nel salotto della Toffanin anche Giulio Berruti, che parlerà per la prima volta della sua storia d’amore con la parlamentare Maria Elena Boschi.

Tornerà in onda Italia Sì, che quest’anno non ha più gli opinionisti fissi, ma a rotazione. Intanto, a Tv Talk il pubblico di Rai Tre vedrà in studio Riccardo Bocca, Valentina Petrini e Mario Giordano. Con quest’ultimo verrà analizzata la sua trasmissione Fuori dal Coro. Dopo il debutto di Suburra 3 su Netflix, avvenuto il 30 ottobre, sarà presente il protagonista Giacomo Ferrara, interprete di Spadino. Il programma ospiterà anche Edoardo Camurri, Marta Cagnola e Lucia Gravante per parlare del programma Il Collegio.

Questo sabato, 31 ottobre, Milly Carlucci a Ballando con le Stelle punterà su un trio d’eccezione! Parliamo di Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, che svolgeranno i ruoli di ballerini per una notte. Per affiancare Vittoria Schifano tornerà in studio Samuel Peron. Marco De Angelis, il ballerino professionista con cui gioca la concorrente, ha lasciato momentaneamente il programma, a causa di un’intossicazione alimentare.

Andrà in onda l’ottavo appuntamento con Tu Sì Que Vales nella prima serata di questo 31 ottobre. Ovviamente il pubblico ritroverà nella giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli continuerà a svolgere il suo ruolo, rivelando il risultato dei voti del pubblico presente in studio. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Non sono ancora stati annunciati ospiti per questo appuntamento.