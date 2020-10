Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano trema: Marco De Angelis sta male

Il ballerino, new entry del programma di Milly Carlucci, ha la febbre alta da giorni. Non si tratta di Covid-19 ma di una intossicazione. A rischio la sua partecipazione nella prossima puntata.

Continua il medical drama a Ballando con le Stelle. Dopo la caviglia di Elisa Isoardi, ecco spuntare l’intossicazione alimentare di Marco De Angelis. Come spiegato da Vittoria Schisano su Instagram il ballerino romano sta male da diversi giorni. Non si tratta di Coronavirus visto che l’esito dell’ultimo tampone è stato negativo. Dopo l’ultima puntata la coppia non si è mai recata in sala prove e la loro partecipazione alla trasmissione è fortemente a rischio.

Lo scorso sabato Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono finiti allo spareggio con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. La sfida tra le due coppie si disputerà sabato 31 ottobre ma sembra che la presenza del ballerino e maestro non sia certa. Vittoria dovrebbe ballare da sola, come fatto da Elisa Isoardi qualche settimana fa, e questo potrebbe compromettere l’esito del ballottaggio con la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori.

In una diretta Instagram con l’amico Giovanni Ciacci (tra l’altro ex concorrente di Ballando con le Stelle), Vittoria Schisano si è detta preoccupata e triste per questa svolta inaspettata:

“Marco sabato sera ha avuto una forte febbre dopo la puntata, eravamo tutti molto spaventati. La febbre si è protratta fino a oggi. Stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia. Poi l’ansia è andata un po’ via perché siamo risultati tutti negativi al tampone. Sembra che Marco abbia avuto un’intossicazione alimentare importante. Non riesce a parlare, ha la febbre alta. Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta”

L’attrice – indubbiamente tra le più brave e talentuose di questa edizione – ha chiarito che è pronta a ballare da sola ma non in compagnia di altri ballerini:

“Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura ma sia chiaro che non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri ballerini”

Vittoria Schisano ha instaurato un feeling profondo con Marco De Angelis tanto che, secondo gli ultimi gossip, tra i due sarebbe scoppiata la passione tra una salsa e una rumba. Al momento i diretti interessati non hanno mai confermato i pettegolezzi ma neppure smentito.

Medical drama a Ballando con le Stelle

L’intossicazione alimentare di Marco De Angelis è solo l’ultimo dei tanti problemi di salute che stanno mettendo a rischio i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Prima del fischio d’inizio due dei partecipanti – Samuel Peron e Daniele Scardina – sono risultati positivi al Coronavirus.

Subito dopo Raimondo Todaro è stato operato d’urgenza per appendicite mentre la sua allieva Elisa Isoardi ha avuto una distorsione alla caviglia. Da non dimenticare poi i problemi al ginocchio di Rosalinda Celentano e la caduta in sala prove di Alessandra Mussolini.