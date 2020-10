Vittoria Schisano bacia Marco De Angelis: pare che lei abbia perso la testa

Paso doble con bacio finale per Vittoria Schisano e Marco De Angelis a Ballando con le Stelle. Nel corso della quarta puntata l’attrice nata uomo si è lasciata andare ad un momento di tenerezza col suo insegnante. Dalla serata d’esordio Vittoria non ha lesinato elogi e complimenti al suo ballerino. Tra i due è nata una sintonia unica e secondo qualcuno non si tratterebbe di una banale amicizia o rapporto di lavoro. Stando a quello che scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, l’interprete napoletana avrebbe completamente perso la testa per il danzatore. Riuscirà a farlo capitolare entro la fine della trasmissione? Intanto dopo l’ultima esibizione non sono mancate le lacrime: Vittoria si è commossa dopo un duro confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle: prima il bacio con Marco, poi la lite con Selvaggia

Selvaggia Lucarelli ha invitato Vittoria Schisano a non parlare più del suo privato. Dopo quattro puntate di Ballando con le Stelle la giornalista e giurata è stanca di ascoltare aneddoti sull’infanzia difficile della Schisano. Quest’ultima, dal canto suo, ha ribadito che non è facile dimenticare e che nonostante lo scorrere del tempo e i tanti interventi chirurgici prova ancora delle insicurezze. Insicurezze che sta colmando anche grazie al varietà di Rai Uno, con il prezioso aiuto di Marco De Angelis.

Ballando con le Stelle: chi è Vittoria Schisano e perché è famosa

Vittoria Schisano è un’attrice, nata in Campania come Giuseppe. Ha dovuto fare ben quattro operazioni, di cui una molto dolorosa, per diventare a tutti gli effetti una donna. Di recente la 36enne è stata una delle protagoniste della soap opera di Rai Tre Un posto al sole. In passato ha lavorato a teatro, a diversi film e fiction ma ha posato pure senza veli per Playboy. Nel 2017 ha pubblicato il libro autobiografico La Vittoria che nessuno sa.

Ballando con le Stelle: chi è il ballerino Marco De Angelis

Marco De Angelis ha 26 anni ed è un ballerino e coreografo nato e cresciuto a Roma. In passato ha partecipato ad alcune puntate di Amici, figurando tra i professionisti del talent show. Nel 2019 è volato in Australia, dove è stato nel cast di Dancing with the Stars. In quell’occasione ha fatto coppia con la giornalista Cassandra Thorburn. Qui è stato notato da Milly Carlucci che l’ha poi scelto per l’edizione 2020 di Ballando con le Stelle.