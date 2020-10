Vittoria Schisano ha finalmente realizzato il suo grande sogno: è diventata donna a tutti gli effetti. Una trasformazione resa possibile grazie a numerosi interventi chirurgici tra cui una dolorosa vaginoplastica. Eppure nonostante tutto l’ex protagonista di Un Posto al Sole viene ancora etichettata in un certo modo.

Una situazione che dà parecchio fastidio alla diretta interessata, che spera di abbattere certi pregiudizi con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2020, dove è in coppia con il giovane e affascinante Marco De Angelis. Al settimanale Diva e Donna la Schisano ha ammesso:

“Quando leggo “l’attrice trans Vittoria Schisano” mi fa male. Non perché mi vergogni. Sono stata Giuseppe. Ho fatto un lungo percorso fisico ed emotivo e oggi nei miei documenti c’è scritto Vittoria. Quindi, per favore, chiamatemi col mio nome”

Lo stesso concetto Vittoria Schisano l’ha voluto ribadire in una chiacchierata fatta con la rivista Vero:

“Spesso mi è capitato di rilasciare delle belle interviste o che mi dedicassero dei servizi molto interessanti, ma poi certi titoli rovinavano puntualmente tutto. E lo dico non perché mi vergogni di quello che sono stata in passato. Non mi vergognerò mai di Giuseppe. Ma oggi sono Vittoria e per poter diventare quella che sono oggi ho dovuto affrontare un lungo percorso fisico ed emotivo”