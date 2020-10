Suburra 3 dal 30 ottobre: a che ora esce su Netflix e numero episodi

L’attesa per la messa in onda della terza stagione della nota serie televisiva italiana è finita e i fan si preparano a scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate

Suburra 3 arriva su Netflix questo venerdì 30 ottobre 2020! L’attesa è ormai finita, finalmente il pubblico potrà scoprire cosa accadrà nella guerra per la conquista di Roma. I protagonisti della nota serie tv sono pronti a lottare tra loro, in uno scontro finale! Infatti, questa sarà l’ultima stagione. Le anticipazioni annunciano che la serie sarà disponibile sulla piattaforma già dalle ore 9.00 del mattino. La data ufficiale dell’uscita della terza stagione è stata resa nota lo scorso venerdì 18 settembre dal canale social del prodotto audiovisivo. La pandemia legata al Coronavirus ha rischiato di posticipare l’appuntamento con questo nuovo e ultimo capitolo della serie tv. Fortunatamente andrà in onda entro il 2020, come previsto. E sin dalla mattina, i fan potranno seguire le varie puntate, che porteranno a un finale sicuramente scoppiettante.

Durante la quarantena dello scorso mese di aprile, Alessandro Borghi (Aureliano Adami) aveva chiesto al pubblico di non cercare con insistenza risposte sulla data d’uscita della terza stagione, in quanto nessuno poteva avere ancora delle certezze al riguardo. Finalmente ora l’attesa è finita e, come promesso, verrà trasmessa sulla piattaforma di streaming domani. Gli attori sono tornati sul set a fine giugno e hanno terminato di girare le scene questa estate. Nuovi episodi attendono i fan su Netflix: in tutto sono solo 6, come riporta il sito di Wikipedia. La prima stagione è stata composta da ben 10 episodi, seguita dalla seconda con 8. Si spera che le puntate possano, a questo punto, durare di più.

Cosa accadrà nella trama di Suburra 3 a Roma? La seconda stagione si è conclusa con un inaspettato colpo di scena: il suicidio di Lele. Quest’ultimo non riusciva più a vivere con i sensi di colpa, causati dai vari crimini commessi nell’ultimo periodo. Non solo, il terzo capitolo sarà caratterizzato da alcune svolte nel clan degli Anacleti, visto che c’è stato l’improvviso risveglio del boss Manfredi dal coma. Pertanto, a questo punto, tutto verrà messo in discussione per i protagonisti. Non mancheranno intrighi e nuovi crimini all’interno della trama di questo terzo e ultimo capitolo! Ora non resta che attendere per scoprire chi vincerà la guerra e cosa accadrà ad Aureliano, Spadino e Samurai.