Suburra 3 quando esce, parla Alessandro Borghi: le parole sull’uscita

Quando esce Suburra 3? I fan attendono con trepidazione l’uscita della nuova stagione su Netflix

Molti si domandano quando esce Suburra 3, ma non abbiamo ancora risposta a questa curiosità. Complice anche la quarantena, in tantissimi sono in cerca di serie tv per impegnare il tempo trascorso in casa e tanti si affidano anche alle serie più seguite, tra cui c’è Suburra. Solo due giorni fa è stata rilasciata la nuova stagione de La casa di carta, per esempio, ma sono tantissimi coloro che l’hanno divorata e terminata in pochissime ore. Adesso, affamati di serie tv, tutti chiedono a gran voce l’uscita della terza stagione di Suburra, che Netflix ha confermato un anno fa e che di sicuro verrà divorata in mezza giornata come La casa de papel. Sarebbe tempo, quindi, di vedere i nuovi episodi, ma non si sa quando verranno rilasciati.

Suburra 3 uscita, parla Alessandro Borghi: il video su Instagram

Evidentemente sono in tantissimi a rivolgere la domanda non solo a Netflix, ma anche agli attori protagonisti di Suburra. Tra questi c’è Alessandro Borghi, alias Aureliano Adami – ma diventerà presto Numero 8 -, che ha risposto alla domanda una volta per tutte. Almeno è ciò che si augura. Con un breve video pubblicato su Instagram, l’attore ha detto: “Io non so quando esce Suburra 3. Nessuno lo sa. Non lo so io, non lo sa Giacomino [Giacomo Ferrara ndr]. Non lo sa neanche il produttore. Netflix non lo sa, non lo sa neanche quello che fa tutti i palinsesti del pianeta. Quindi per favore smettere di chiedercelo, buona quarantena. Ciao”. Qualora il messaggio non venisse colto da tutti, lo ha anche scritto nella didascalia del video: “Visto che nel video potrebbe non essere chiaro. Io non so quando esce Suburra 3. Vi voglio molto bene”. Secondo alcune indiscrezioni, comunque, le riprese non sarebbero ancora terminate e probabilmente è per questo che non possono dare una data certa. E con l’emergenza Coronavirus non si sa quando si potrà tornare sul set.

Nuova stagione di Suburra in arrivo, dove eravamo rimasti

Acclarato che non c’è ancora una data d’uscita di Suburra 3, ricordate dove eravamo rimasti? L’ultimo episodio aveva colto tutti di sorpresa quando Lele si è tolto la vita, ma anche con un altro colpo di scena: il risveglio di Manfredi. Si ripartirà proprio da questo e dalla promessa di Spadino e Aureliano: vogliono prendersi tutta Roma.