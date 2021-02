Anche questo sabato ci imbarchiamo per una nuova avventura alla volta dei talk show e dei salotti più seguiti. Su Mediaset e Rai le sorprese non finiscono mai. Infatti, anche per le puntate di domani 27 febbraio importanti ospiti animeranno il pomeriggio e la prima serata dei telespettatori.

Ad iniziare da una fascia pomeridiana all’insegna delle emozioni con Silvia Toffanin e Verissimo su Mediaset, per finire con Massimo Bernardini per Tv Talk sulla Rai. Come di consueto ci sarà poi C’è Posta per Te nella serata di Canale 5 e su Rai Uno invece, nella tarda nottata, il nuovo show condotto da Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio.

Ma quali saranno stavolta gli ospiti che parteciperanno a tutte queste trasmissioni? Scopriamoli insieme.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Nuovo sabato all’insegna delle emozioni e dei sentimenti con Silvia Toffanin. Come sempre in onda alle 16.00, subito dopo Amici, tante interviste inedite soddisferanno le curiosità del pubblico.

Prime fra tutte, in esclusiva a Verissimo, le nuove opinioniste della prossima edizione de L’Isola dei famosi: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il reality di Ilary Blasi dopo tanta attesa infatti sta per spiccare il volo.

Dallo spettacolo si passerà al calcio. Il giocatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconterà per la prima in televisione la sua storia di sofferenza e riscatto che comincia dalla fuga dalla guerra, imbarcato su un barcone, alla perdita del fratello fino al sogno realizzato: quello di giocare a calcio in Italia.

Non poteva mancare l’ultimo eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga con la madre Roberta Termali e il fratello Nicolò. Parlerà della propria esperienza e del percorso fatto nel programma di Alfonso Signorini. Sempre in ambito GF Vip ci sarà anche l’influencer Giulia Salemi.

E ancora ospiti a Verissimo pure Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sempre più innamorati; Flora Canto e il compagno Enrico Brignano che hanno appena dato l’annuncio di essere in attesa del loro secondo figlio e Ivana Spagna che ripercorrerà la sua vita e la sua lunga carriera.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Su Rai 3 per Tv Talk alle 15.00 su Rai3 Massimo Bernardini in onda con la ventunesima puntata stagionale. Con lui tanti attesissimi ospiti.

Per la parte d’analisi ci sarà Marco Damilano che si concentrerà sulla trasmissione di satira ed informazione Propaganda Live, in onda tutti i venerdì sera su La7. Parteciperà poi anche Antonio Di Bella con un focus su una strana e drammatica concomitanza: mentre in Italia è passato un anno esatto dalla prima vittima di Covid, negli USA si è arrivati al mezzo milione di morti.

Dopo la rubrica ReTVeet, Riccardo Bocca e Claudio Lippi commenteranno la prima serata di Rai 1 dedicata ai Ricchi e Poveri. Sarà ospite di Tv Talk anche Nunzia De Girolamo in onda con il suo “Ciao Maschio”. Parlerà della sua prima esperienza da conduttrice per poi passare al dibattito scaturito in televisione a seguito degli insulti del professor Gozzini nei confronti di Giorgia Meloni.

In ultimo, saranno ospiti di Bernardini Giorgio Panariello e Marco Giallini, nella co-conduzione di “Lui è peggio di me” su Rai3.

Gli ospiti di Maria De Filippi a C’è Posta per te

Nella prima serata di Canale 5 Maria De Filippi con il suo longevo programma C’è Posta per Te toccherà il cuore dei telespettatori Mediaset. Come ogni sabato sera sono attesi degli ospiti speciali che regaleranno momenti indimenticabile a chi li ha mandati a chiamare.

Per questa puntata, i personaggi dello spettacolo che daranno il loro apporto in studio saranno il collega ed amico della stessa conduttrice, Gerry Scotti e il calciatore, attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Terzo appuntamento per Ciao Maschio, il programma trasmesso dalle 23.40 su Rai 1. Questa volta gli ospiti esclusivamente maschili del salotto di Nunzia De Girolamo saranno: Rocco Casalino, portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; lo psichiatra, scrittore e saggista Paolo Crepet e l’ attore, sceneggiatore e regista Maurizio Casagrande.

Immancabile poi la presenza di Drusilla Foer che in maniera provocatoria e spiazzante dirà la sua opinione su quanto appena detto e ascoltato.