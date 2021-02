Isola, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste: la promessa a Ilary

È ufficiale: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinioniste dell’Isola dei Famosi. Le due artiste hanno concesso la prima intervista di coppia a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio 2021. Elettra e Iva affiancheranno Ilary Blasi, nuova conduttrice del reality show dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, che ha preferito abbandonare il format per concentrarsi sulle Iene e su Temptation Island.

Per Elettra Lamborghini si tratta della prima volta da opinionista (anche se è stata Coach a The Voice) mentre Iva Zanicchi ha già ricoperto il ruolo al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Elettra ha detto a Verissimo di essere davvero carica ed entusiasta di questa nuova avventura televisiva. La Lamborghini vuole regalare qualche ora di divertimento e spensieratezza al pubblico a casa in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo.

Iva Zanicchi ha invece ammesso di trovarsi già molto bene con Elettra Lamborghini nonostante la differenza d’età. L’Aquila di Ligonchio ha assicurato che l’ereditiera è una ragazza spontanea, simpatica e vera. Iva ha poi fatto una promessa a Ilary Blasi: “Dopo qualche lezione io e Elettra twerkeremo insieme alla prima puntata”. La Lamborghini è infatti la regina del twerk in Italia e la Zanicchi è pronta ad imparare nonostante i suoi 80 anni.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2021

Prevista inizialmente per lunedì 8 marzo l’Isola dei Famosi 2021 è slittata a lunedì 15 marzo. Andrà in onda per circa due mesi con un doppio appuntamento settimanale: il lunedì e il giovedì sera. L’inviato ufficiale della nuova edizione è l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. E la location? Confermato l’Honduras anche se inizialmente si era parlato di un cambio location alle Isole Canarie.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021

I primi concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2021 sono: Elisa Isoardi, Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Akash Kumar, Ferdinando Guglielmotti. Fuori dal cast Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, che non hanno superato le prove mediche a causa di alcuni problemi di salute. Altri concorrenti (non ancora ufficializzati) dovrebbero essere: Gilles Rocca, Angela Melillo, Paul Gascoigne, Valentina Persia, Francesca Lodo, Fariba Tehrani, Beppe Braida, Andrea Cerioli, Roberto Ciufoli, Daniela Martani.