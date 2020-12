Sabato 26 dicembre 2020: gli ospiti di Verissimo e Affari tuoi

Quest’anno niente vacanze per Silvia Toffanin mentre Carlo Conti torna su Rai Uno in prima serata

Contrariamente agli altri anni Verissimo va regolarmente in onda durante le festività natalizie. Sabato 26 dicembre 2020, giorno di Santo Stefano, il programma di Silvia Toffanin partirà però prima: alle 15 e non alle 16 come di consueto. Su Rai Uno, in prima serata, debutta invece Affari tuoi (Viva gli sposi) con Carlo Conti.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Super ospite di Verissimo Merry Xmas la regina indiscussa della tv Maria De Filippi, che si racconterà in una lunga e intensa intervista. Emozioni assicurate con le più belle canzoni della tradizione natalizia intonate da un mito della nostra musica Albano, che parlerà, inoltre, del suo Natale in famiglia e poi da un talento nato dalla fucina di Amici Alberto Urso e da Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma Io canto. In studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia di conduttori storici e amatissimi di Striscia la notizia. Di come stiano vivendo queste strane feste a causa delle limitazioni e alla lontananza dai propri affetti, dettate dalla pandemia, parleranno Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi. Inoltre, risate e buon umore saranno gli ingredienti principali dell’intervista a Katia Follesa. Infine, un regalo per i più piccoli. A Verissimo Merry Xmas i Me contro te” ossia Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

Gli ospiti di Carlo Conti ad Affari tuoi (Viva gli sposi)

Sabato 26 dicembre parte la nuova edizione di Affari tuoi, che ha lo scopo di aiutare delle coppie che vogliono convolare a nozze. I concorrenti saranno infatti dei futuri sposi che cercheranno di conquistare più soldi possibili per realizzare il loro sogno d’amore. Presenze fisse della trasmissione saranno Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Nella prima puntata gli ospiti saranno invece: Diletta Leotta, Enrico Brignano, Dado, Sergio Frisca, Gigi & Ross, Paola Barale, Flora Canto, Tosca D’Aquino. Sei le puntate previste del gioco: a gennaio Carlo Conti sfiderà in tv l’amica e collega Maria De Filippi con C’è posta per te.