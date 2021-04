Sabato 24 aprile 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Ciao Maschio

By

Per sabato 24 aprile Mediaset e Rai hanno arricchito il loro palinsesto con tantissimi ospiti, interviste e spettacoli. Ecco quali sono dunque tutte le anticipazioni in merito e quali sorprese hanno riservato i programmi più seguiti ai loro telespettatori.

Da Silvia Toffanin con Verissimo, a Maria De Filippi con Amici per Canale 5. E da Massimo Bernardini con Tv Talk su Rai 3 e Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio per Rai 1.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Alle ore 15.30 Verissimo con Silvia Toffanin ospiterà per la prima volta insieme Marcella Bella e Donatella Rettore, nemiche per anni poi diventate amiche. In studio poi anche Monica Guerritore.

E come sempre da qualche settimana, spazio ai protagonisti del serale di Amici con Lorella Cuccarini, Arisa e l’ultima eliminata: la ballerina Martina Miliddi. Tra gli ospiti ci saranno anche Don Davide Banzato, assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti, che parlerà del suo libro Tutto ma prete mai, che narra del suo complesso percorso spirituale.

A conclusione intervista di coppia per Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo e a seguire Gianluca Gazzoli, speaker di radio Deejay, che parlerà per la prima volta dei suoi problemi di salute che già aveva reso noto con il suo libro Scosse – la mia vita a cuore libero.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Nuovo appuntamento alle 15.00 su Rai 3 con Tv Talk, condotto da Massimo Bernardini. In questa puntata verrà affrontato uno dei temi più caldi: la battaglia per lo sblocco al Senato del ddl Zan su omotransfobia e misoginia. La questione è se l’interesse mediatico cui è stato investito il caso è davvero utile alla causa oppure possa creare dei fraintendimenti.

A partecipare al dibattito saranno Luca Barbareschi, Lella Costa e Giorgio Zanchini. Un altro tema sarà il video delle polemiche postato da Beppe Grillo in difesa del figlio. La domanda è questa: si può parlare in primo luogo di errore di comunicazione?

Luca Barbareschi parlerà oltretutto del suo esordio con In Barba a Tutto. Ospite della puntata anche Suor Paola che parlerà del nuovo format di Real Time Ti Spedisco in Convento. Tra le special guest anche Ale e Franz che faranno riferimento al loro nuovo programma Fuori Tema, e poi anche Ivan Zazzaroni.

Con loro si affronterà il dibattito sull’ipotesi, già tramontata, di una Superlega europea. Infine ci saranno anche Pio e Amedeo. Oggetto della loro analisi sarà il successo del loro programma Felicissima Sera e il focus sui limiti della comicità in un momento storico molto sensibile al politicamente scorretto.

A partecipare al dibattito ci saranno anche Beatrice Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de ilfattoquotidiano.it.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Continua la corsa al Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 in prima serata. Ospiti di questa puntata saranno, per lo spazio dei comici, il celebre e divertentissimo Nino Frassica mentre per quanto riguarda l’ambito musicali si sarà Annalisa. Questa si esibirà con il brano sanremese Dieci.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Anche questo weekend appuntamento con una nuova puntata di Ciao Maschio, in onda alle 0.30 su Rai1. Tra gli ospiti della serata ci saranno: Al Bano, che ricorderà le tappe più importanti della sua carriera; Paolo Conticini, reduce dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle e Raimondo Todaro, ballerino dello show di Milly Carlucci che si racconterà tra vita professionale e privata.

Questa settimana tema centrale della puntata e delle interviste che seguiranno sarà la felicità, cantata proprio da Al Bano dalla sua celebre canzone.