Tutte le personalità celebri e i Vip che siederanno nei salotti e nei programmi più amati in fascia pomeridiana e in prima serata

Sabato 20 febbraio nuovo appuntamento con i programmi più seguiti e apprezzati dei palinsesti nelle reti Mediaset e Rai. Puntate ricche di soprese e ospiti importanti che animeranno la fascia pomeridiana e quella della prima serata.

Torna infatti Silvia Toffanin con Verissimo per la Mediaset. In Rai, invece, i dibattiti d’attualità con Massimo Bernardini a Tv Talk e Marco Liorni a Italia Si!. In prima serata nuovo appuntamento con le emozionanti storie di vita di C’è Posta per Te e la seconda puntata del varietà musicale condotto da Flavio Insinna A Grande richiesta, stavolta incentrato su una famosissima cantante.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Alle 16.00 su Canale 5 come di consueto Silvia Toffanin e le sue interviste sazieranno l’interesse dei più curiosi sulle vicende e la vita dei personaggi dello spettacolo di maggiore spicco. Ad aprire la puntata Rocco Casalino, portavoce dell’ ex premier Giuseppe Conte. Niente politica in realtà ma ampio spazio per la presentazione della sua autobiografia dal titolo Il portavoce.

A seguire l’intervista tanto attesa a Belén Rodriguez in esclusiva a Verissimo. La soubrette infatti qualche settimana fa ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta. Esprimerà quindi le sue emozioni in merito e all’amore per Antonino Spinalbese.

Immancabile la presenza di Maria Teresa Ruta, fresca dell’esperienza del Grande Fratello Vip. La mamma di Guenda Goria porterà la sua testimonianza dell’esperienza in Casa e parlerà del suo percorso. Ultima ma non meno importante, la drammatica pagina di vita di Ilaria D’amico e il cantante Antonio Aiello, alla sua prima intervista televisiva.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Su Rai 3 alle 15 Massimo Bernardini per un nuovo appuntamento di Tv Talk. Il conduttore aprirà la puntata analizzando le scelte di comunicazione e l’impatto mediatico del primo discorso alle Camere di Mario Draghi assieme a Massimo Gramellini e Veronica Gentili. A seguire, spazio ad un altro personaggio tanto dibattuto in queste settimane: Rocco Casalino.

Poi Massimo Gramellini porrà l’attenzione sul programma Le Parole della Settimana, mentre Nina Palmieri affronterà un argomento delicato per il mondo televisivo: il nudo integrale al centro della versione italiana di Naked Attraction.

Ospite atteso sarà Lino Guanciale che parlerà del suo ultimo lavoro Il Commissario Ricciardi e di una nuova e curiosa tendenza televisiva degli ultimi tempi: l’ambientazione al Sud di molte fiction. Sarà presente anche Milly Carlucci. Con la conduttrice ci si interrogherà sul format de Il Cantante Mascherato e sul segreto della forza di attrazione della trasmissione.

Ad arricchire il dibattito in studio Massimo Cirri, storica voce di Radio2, Maria Volpe del Corriere della Sera e Claudia Rossi del Fatto Quotidiano online.

Gli ospiti di Maria De Filippi a C’è Posta per te

Per il settimo appuntamento del suo longevo programma Maria De Filippi ha pensato a due ospiti molto amati. Saranno in studio infatti per le consuete “sorprese”, l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino ora in tv con Stasera Tutto è possibile, lo show game in onda su Rai 2.

A seguire uno dei cantanti più celebri ed innovativi del panorama della musica italiana Renato Zero. Anche questo sabato si preannuncia quindi come un appuntamento all’insegna della commozione e delle emozioni di cui Maria De Filippi è maestra.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Domani alle 16.45 su Rai 1 Marco Liorni proporrà ai telespettatori del suo programma una varietà di ospiti: un collezionista di dinosauri; Angelica che è stata adottata ed è alla ricerca della famiglia biologica; “Nonna Ciccia” che ha un messaggio per Mario Draghi; il professor Sandro Marenco con un’analisi sul rapporto ragazzi-scuola; Elena Somaré ‘fischiattrice’ virtuosissima che ha fatto del suo talento lo strumento di una ricerca artistica e Matteo che è stato salvato ad alta quota grazie alla forza dell’amicizia di Daniele.

Ad aggiungersi alla lista di ospiti Giovanni Caccamo che parlerà dell’amore per la musica e il teatro; Paola Tavella e la “soffitta della memoria”, uno spazio sulle storie comuni che si intrecciano con il passato dell’Italia. E ancora la famiglia di velisti partiti da Genova per un viaggio intorno al mondo con i loro figli e il cane. Questi ultimi poi sono rimasti bloccati a Formentera per le disposizioni sul Covid. Quindi si parlerà della loro esperienza.

Non mancheranno le tematiche delicate. Ad iniziare da Gianna Orru, truffata da uomini senza scrupoli per finire al tema Covid, vaccini e mascherine in lavaggio.

Gli ospiti di Flavio Insinna ad A Grande Richiesta – Minaccia Bionda

Stavolta il secondo appuntamento per il ciclo di eventi speciali A Grande Richiesta rende omaggio a una delle più celebri protagoniste della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. In prima serata su Rai 1 Flavio Insinna condurrà Minaccia Bionda.

La famosissima e talentuosa cantante si racconterà, duetterà ed canterà per ripercorrere la sua lunga carriera. Ad accompagnare la serata a lei dedicata altri artisti a lei affezionati di alto calibro. Ci saranno infatti Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio, Nina Zilli. E poi la giovanissima Elettra Lamborghini, N.A.I.P., Giovanni Caccamo e Stefano Di Battista.

Attraverso la musica e le divertenti incursioni di Pino Strabioli la serata ripercorrerà il magico viaggio di una giovanissima Patty Pravo che da quella fantastica notte al Piper di Roma nel 1966 ha dato il via a numerosi successi sia in ambito musicale che per la stravaganza del suo essere.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Alle 23.40 appuntamento con Nunzia De Girolamo al timone di Ciao Maschio. La conduttrice intervisterà i tre uomini scelti come ospiti della seconda puntata: l’attore Luca Barbareschi, il politico e imprenditore Guido Crosetto e il cantante Francesco Sarcina. Non mancherà la presenza di Drusilla Foer che con la sua verve frizzantina fornirà la sua sulle dichiarazioni delle interviste.